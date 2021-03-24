Действительны ли в Евросоюзе сертификаты о вакцинации "Спутником V", полученные в России?

— Эстония и другие страны акцептируют вакцинацию вакцинами, принятыми к использованию в других странах, если при этом у человека есть документ, который доказывает, что этот человек прошёл полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, имеется название вакцины, её серия, дата вакцинации, потому что от этой даты отсчитывается некий промежуток времени, когда вакцина уже начинает действовать. Ведь для формирования иммунитета нужно несколько недель, обычно для формирования достаточного уровня антител необходимы одна-две недели. Тогда страны акцептируют эту вакцинацию, и вакцинированные люди могут въезжать в Эстонию и после этого не находиться на карантине.

— Это же относится не только к ”Спутнику V”, но и, допустим, к китайской вакцине Sinopharm?

— Поскольку вакцина была акцептирована в Китае, у нас нет никаких оснований её не акцептировать.

— А есть ли какой-то обзор того, как много людей уже получили вакцину, которая не одобрена или не применяется в Эстонии или на уровне Евросоюза?

— Такого обзора, к сожалению, нет, потому что такие вакцинации не регистрируются в эстонском регистре, в эстонской системе здравоохранения. У этих людей просто есть документ о вакцинации, оформленный в другом государстве. На основании этого их впускают в страну.

— Известно, что некоторые страны Европы также прививают ”Спутником V” своих граждан или ведут переговоры на эту тему. Означает ли это, что при перемещении по Евросоюзу люди, привитые, например, ”Спутником V”, где-то будут считаться безопасными, защищёнными, а где-то нет?

— Я не могу исключить такой возможности. Может быть, какая-то страна и не акцептирует ”Спутник V”, хотя я таких данных не имею. ”Спутник V” произведён по признанной технологии, где используется два аденовирусных вектора, 26-й и 5-й. Кстати, в вакцине Janssen используется аденовирусный вектор 26, то есть в этом эти вакцины схожи.

— Janssen, Johnson & Johnson — это более знакомое людям название.