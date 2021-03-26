"А полиции в Дании нет, или она очень тупая": кинокритик о новой комедии ”Рыцари справедливости”

В последнем интервью Дудя украинский влогер и, прости господи, инфлюэнсер Ивангай рассказывал о том, как он пытается выстраивать свою музыкальную карьеру. Что он, например, подобно Моргенштерну, знает формулу хита, но намеренно её не использует, потому что это нехорошо, неэтично, зашкварно. Формулу хорошего бадди-муви, как мне кажется, знают примерно все режиссёры мира, просто часть из них её не используют. Потому что не умеют, боюсь.

Андрес Томас Йенсен умеет. Его фильм, который ещё успел выйти у нас в прокат в самом начале марта, и, надеюсь, возобновится после окончания локдауна, ”Рыцари справедливости” — наглядная тому иллюстрация. Есть группа людей, каждый со своим отдельным ярко выраженным и проработанным характером, а даже и с особенностью внешности, борющихся за правое дело. С элементами трэша, чёрной комедии и всяческий драмы. Чем-то это напоминает кино про супергероев, объединяющихся в группы (возможно, впрочем, что это сравнение навеяно нависшей над нами всеми ”Лигой справедливости Зака Снайдера”), только без супергероев.

Точнее, один условный супергерой в составе группы есть. Это Маркус, персонаж Мадса Миккельсена (который лишний раз доказывает, что может сыграть всё, от Билли Миллигана до табуретки), отставной военный и участник датских миссий в горячих точках. Американцы бы сделали из него Джона Рэмбо или не помню как звали протагониста фильма ”Коммандо”, тем более, что побудительный мотив его поступков примерно такой же — месть за убитую (как он думает, как его заставили думать его так называемые ”баддиз”) жену.