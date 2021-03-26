"А полиции в Дании нет, или она очень тупая": кинокритик о новой комедии ”Рыцари справедливости”(1)
В последнем интервью Дудя украинский влогер и, прости господи, инфлюэнсер Ивангай рассказывал о том, как он пытается выстраивать свою музыкальную карьеру. Что он, например, подобно Моргенштерну, знает формулу хита, но намеренно её не использует, потому что это нехорошо, неэтично, зашкварно. Формулу хорошего бадди-муви, как мне кажется, знают примерно все режиссёры мира, просто часть из них её не используют. Потому что не умеют, боюсь.
Андрес Томас Йенсен умеет. Его фильм, который ещё успел выйти у нас в прокат в самом начале марта, и, надеюсь, возобновится после окончания локдауна, ”Рыцари справедливости” — наглядная тому иллюстрация. Есть группа людей, каждый со своим отдельным ярко выраженным и проработанным характером, а даже и с особенностью внешности, борющихся за правое дело. С элементами трэша, чёрной комедии и всяческий драмы. Чем-то это напоминает кино про супергероев, объединяющихся в группы (возможно, впрочем, что это сравнение навеяно нависшей над нами всеми ”Лигой справедливости Зака Снайдера”), только без супергероев.
Точнее, один условный супергерой в составе группы есть. Это Маркус, персонаж Мадса Миккельсена (который лишний раз доказывает, что может сыграть всё, от Билли Миллигана до табуретки), отставной военный и участник датских миссий в горячих точках. Американцы бы сделали из него Джона Рэмбо или не помню как звали протагониста фильма ”Коммандо”, тем более, что побудительный мотив его поступков примерно такой же — месть за убитую (как он думает, как его заставили думать его так называемые ”баддиз”) жену.
Но и Маркус не супергерой. Потому что — и это, наверное, главное ноу-хау ”Рыцарей справедливости” — у каждого в группе не всё в порядке не с головой. У каждого в группе есть более или менее серьёзные психологические проблемы. С которыми, впрочем, Йенсен не сильно церемонится, скорее относясь к ним с глумливостью фонтриеровских ”Идиотов” (о которых нам напоминает сыгравший и там, и сям Николай Ли Каас). И вот эта группа психов и фриков вступает в противостояние с настоящей ОПГ — группировкой байкеров, которые, собственно, и называются ”Рыцарями справедливости”. Ну и выступают известно за что — выгнать всех мигрантов, запретить однополые браки (наверное, хотя тут не всё так однозначно), лютеранство, самодержавие и народность, и до кучи признать, например, датское пиво официально лучшим пивом в мире.
Игра смыслами достаточно проста. Те, кто называют себя ”Рыцарями справедливости” не являются ими по факту, по факту ими является как раз это ходячее фрик-шоу. Но борьба у этих двух групп получается настоящая, не на жизнь, а на смерть, что обеспечивает увлекательность просмотра. И заодно невольно вызывает вопрос, а чем, собственно, вообще занимается датская полиция? Практически у всех на виду две группировки, по всей видимости (судя по метро), в Копенгагене, устраивают уличные мочилова с приличным количеством трупов, а полиция не реагирует на это никак, проявляясь только в сценах завязки, когда расследуется дело о катастрофе поезда, да звуча сиренами в конце, когда логика повествования требует привлечь для завершения истории бога из машины.
Но потом всё становится немного понятнее. Эмменталер играет нам на валторне рождественскую музычку, и мы осознаём, что просмотрели приятную во всех отношениях сказку для мальчиков среднего возраста. А какая ж в сказках полиция.
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