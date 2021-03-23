”Особо ругать кино не хочется”: рецензия на новый фильм Ильи Найшуллера от блогера RusDelfi

Довелось мне сходить на новый фильм Ильи Найшуллера ”Никто”. Есть что рассказать.

Дебютная полнометражка Найшуллера ”Хардкор” получила противоречивые отзывы. Фильм хвалили за необычную задумку, эффектную картинку, но критиковали за пустых персонажей и посредственный сюжет.

И что бы вы думали? Спустя шесть лет Найшуллер выпускает кино с эффектной картинкой, пустыми персонажами и посредственным сюжетом!

По сюжету главный герой в исполнении Боба Оденкирка — практически никто (см. название). Он живет тихой размеренной жизнью в тихом американском пригороде с женой и двумя детьми. Но постепенно мы узнаем, что он не так-то прост, как кажется.

Найшуллер исправил главную проблему ”Хардкора” и попытался создать зрителям эмоциональную привязку к главному герою. Но только привязка эта оказалась весьма скучной, сюжет — местами избитым и не очень связным.

Поначалу думаешь, что в фильме будет какая-то интрига и неожиданный поворот, но всё резко портится, когда появляется русский бандит Юлиан. После его появления начался полнейший трэш с образами новых русских (даже блин песню взяли из той эпохи — ”Бухгалтера”) и героем-рэмбо, в одиночку расправляющимся с толпами врагов. Такое впечатление, что Найшуллер изобрел машину времени и в действие 2021 года перенес сюжет и персонажей начала 90-х. Причем из фильмов, которые выходили прямиком на VHS.

В результате кино получилось весьма пресненьким, но при этом особо ругать его не хочется. В конце концов, приятно было видеть родных Александра Паля и Алексея Серебрякова в компании с голливудскими звездами. Ну и потом, у фильма есть один существенный козырь — Кристофер Ллойд. Док Браун показал, что и в свои 82 может дать жару. Пусть его персонаж тоже весьма типичный, но все же было приятно видеть его в таком эффектном образе. Кстати, подозреваю, что фильмы о ковбоях, которые он смотрел в доме престарелых, это отсылка на ”Назад в будущее-3”.