Эстонское фигурное катание в шведской столице будут представлять чемпионы страны в одиночном катании Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко. Они имеют опыт выступления на чемпионате мира. В 2019 году Кийбус пробилась японской Сайтане в произвольную программу, где заняла 22-е место. Селевко на своем дебютном мировом первенстве показал 27-й результат.

Под белорусским флагом в турнире танцевальных пар выйдет на шведский лед выступавшая прежде за Эстонию Виктория Семенюк. Ее партнер - белорус Илья Юхимук. На чемпионатах мира, в отличие от Олимпийских игр, разрешено выступать интернациональным парам.

Чемпионат мира в Стокгольме - самый главный турнир в фигурном катании за последние два сезона. Фигуристы в шведской столице будут соревноваться без зрителей в условиях строгих коронавирусных ограничений.

Правда, один положительный результат на COVID-19 среди участников мирового первенства уже обнаружен. Международный союз конькобежцев сообщил, что этот человек - его личность не раскрывается - пропустит чемпионат мира. Заразившийся помещен на карантин, контактировавшие с ним лица изолированы для дальнейшей проверки.

В прошлом году мировое первенство в Монреале было отменено из-за пандемии. Из победителей ЧМ-2019 отсутствуют россиянка Алина Загитова и французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

24 марта (среда)

11:00 Женщины (короткая программа)

19:30 Пары (короткая программа)

25 марта (четверг)

12:00 Мужчины (короткая программа)

19:30 Пары (произвольная программа)

26 марта (пятница)

11:45 Танцы на льду (ритм-танец)

19:00 Женщины (произвольная программа)

27 марта (суббота)

12:00 Мужчины (произвольная программа)

18:00 Танцы на льду (прои звольный танец)