Зимние виды
23.03.2021, 02:45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

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Ева-Лотта Киибус, Анна Леванди и Александр Селевко (слева направо)
Ева-Лотта Киибус, Анна Леванди и Александр Селевко (слева направо)
Foto: Priit Simson
24 марта в Стокгольме начинается чемпионат мира по фигурному катанию. В шведской столице пройдет основной отбор участников на Олимпиаду-2022, которая запланирована в Пекине.

Эстонское фигурное катание в шведской столице будут представлять чемпионы страны в одиночном катании Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко. Они имеют опыт выступления на чемпионате мира. В 2019 году Кийбус пробилась японской Сайтане в произвольную программу, где заняла 22-е место. Селевко на своем дебютном мировом первенстве показал 27-й результат.

Под белорусским флагом в турнире танцевальных пар выйдет на шведский лед выступавшая прежде за Эстонию Виктория Семенюк. Ее партнер - белорус Илья Юхимук. На чемпионатах мира, в отличие от Олимпийских игр, разрешено выступать интернациональным парам.

Чемпионат мира в Стокгольме - самый главный турнир в фигурном катании за последние два сезона. Фигуристы в шведской столице будут соревноваться без зрителей в условиях строгих коронавирусных ограничений.

Правда, один положительный результат на COVID-19 среди участников мирового первенства уже обнаружен. Международный союз конькобежцев сообщил, что этот человек - его личность не раскрывается - пропустит чемпионат мира. Заразившийся помещен на карантин, контактировавшие с ним лица изолированы для дальнейшей проверки.

В прошлом году мировое первенство в Монреале было отменено из-за пандемии. Из победителей ЧМ-2019 отсутствуют россиянка Алина Загитова и французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию
24 марта (среда)
11:00 Женщины (короткая программа)
19:30 Пары (короткая программа)

25 марта (четверг)
12:00 Мужчины (короткая программа)
19:30 Пары (произвольная программа)

26 марта (пятница)
11:45 Танцы на льду (ритм-танец)
19:00 Женщины (произвольная программа)

27 марта (суббота)
12:00 Мужчины (произвольная программа)
18:00 Танцы на льду (прои звольный танец)

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