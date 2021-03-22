Евросоюз впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Пекин будет "жесткой рукой" претворять в жизнь ответные меры

Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: "Это — очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении КНР — Ред.)".

Между тем в МИД Китая заявили, что "жесткой рукой" будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.

Уйгуры — тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.