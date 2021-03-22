Футзал Японии: Восток – дело тонкое...

Случилось так, что в футзальной Японии образовался непобедимый гранд, год из года подтверждающий свою силу, и существуют все остальные, пытающиеся сбросить его с Олимпа. Безусловно, речь идёт о «Нагое», которая вновь завоевала чемпионский титул, став сильнейшим клубом Японии в 13-й раз за последние 14 лет! Лидер чемпионов Артур де Оливейра установил уникальное для местной лиги достижение, став первым игроком, выигравшим золотые медали в составе двух разных клубов – в сезоне 2016/17 он ненадолго прервал гегемонию «Нагои» в составе «Осаки». Отметим, что де Оливейра получил японское гражданство, поэтому имеет все шансы выступить за «самураев» на чемпионате мира в Литве. Однако, несмотря на то, что де Оливейра усилил и без того мощный состав японского гранда, лучшим игроком минувшего чемпионата был признан его одноклубник Пепита, бывшая звезда бразильского «Коринтианса».

Впрочем, безоговорочный чемпион Японии по ходу сезона столкнулся с довольно серьезной проблемой – потерял возможность использовать свою домашнюю арену Ocean Arena для проведения тренировок. Официальных причин названо не было, но в японских СМИ появлялась информация о том, что фармацевтическая компания, владеющая ареной, в результате затянувшегося кризиса в области здравоохранения, приняла решение существенно повысить стоимость аренды для «Нагои». В конечном итоге клубу удалось договориться с одним из местных университетов, заняв его площадку для тренировочных занятий.