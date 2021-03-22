Футзал Японии: Восток – дело тонкое...
Случилось так, что в футзальной Японии образовался непобедимый гранд, год из года подтверждающий свою силу, и существуют все остальные, пытающиеся сбросить его с Олимпа. Безусловно, речь идёт о «Нагое», которая вновь завоевала чемпионский титул, став сильнейшим клубом Японии в 13-й раз за последние 14 лет! Лидер чемпионов Артур де Оливейра установил уникальное для местной лиги достижение, став первым игроком, выигравшим золотые медали в составе двух разных клубов – в сезоне 2016/17 он ненадолго прервал гегемонию «Нагои» в составе «Осаки». Отметим, что де Оливейра получил японское гражданство, поэтому имеет все шансы выступить за «самураев» на чемпионате мира в Литве. Однако, несмотря на то, что де Оливейра усилил и без того мощный состав японского гранда, лучшим игроком минувшего чемпионата был признан его одноклубник Пепита, бывшая звезда бразильского «Коринтианса».
Впрочем, безоговорочный чемпион Японии по ходу сезона столкнулся с довольно серьезной проблемой – потерял возможность использовать свою домашнюю арену Ocean Arena для проведения тренировок. Официальных причин названо не было, но в японских СМИ появлялась информация о том, что фармацевтическая компания, владеющая ареной, в результате затянувшегося кризиса в области здравоохранения, приняла решение существенно повысить стоимость аренды для «Нагои». В конечном итоге клубу удалось договориться с одним из местных университетов, заняв его площадку для тренировочных занятий.
Как и в других странах мира, пандемия COVID-19 внесла серьезные изменения в проведение чемпионата: большинство игр чемпионата Японии были проведены без зрителей, каждая команда сыграла по 22 матча вместо привычных 33, а плей-офф и вовсе был отменён. Единственной парой плей-офф в этом сезоне должны были стать худшая команда главной Ф-Лиги «Нагано» и победитель второй Ф-Лиги «Кашива», которые должны были определить, кто из них будет выступать в классе сильнейших в следующем сезоне. Отметим, что «Кашива», выступая в низшем дивизионе, добилась исторического успеха, выиграв национальный кубок, выбив из турнира даже «Нагою». Тем не менее, переходные матчи не состоялись, поскольку Ф-Лига не приняла (!) заявку «Кашивы» на участие. Спортивная пресса подняла большой шум, но чиновники лиги остались непреклонными. Самое удивительное в этой ситуации, что лига предложила победителю второй Ф-Лиги, обладвтелю национального кубка поучаствовать в «формальных» переходных играх: то есть, независимо от исхода двухраундового противостояния, место в классе сильнейших сохранил бы «Нагано». Представители «Кашивы» выслушали «заманчивое» предложение лиги, и ответили отказом, заявив, что не видят смысла участвовать в мероприятии, лишенном спортивной составляющей.
Большинство клубов японской Ф-Лиги имеют очень небольшие бюджеты, за исключением разве что «Нагои» (хотя и их бюджет по европейским меркам выглядит весьма скромно), и для местных клубов является обычной практикой ситуация, когда после окончания сезона клуб покидает, как минимум, половина игроков и тренерский штаб. Это произошло, например, с «Оитой», которая в сезоне 2019/20 до последнего билась за титул с «Нагоей», после чего в клубе сменилось больше 80% футболистов и тренеров. Перед сезоном 2020/21 в «Оиту» набиралась новая команда, и они вновь сумели стать вторыми, хоть отрыв теперь стал куда больше – 14 очков против 5 очков в сезоне 2019/20. По сути, это привычная реальность для японского футзала – к клубам относятся как к ежегодному проекту, лицо которого существенно изменяется после завершения его срока. Очевидно, что в сезон 2021/22 команды будут входить вновь значительно обновлёнными.