Читательница: рейсовые автобусы переполнены, а мужчина рядом постоянно кашлял!

"После 11 марта я несколько раз ездила на автобусе Lux Express, и они были полностью переполнены. Последний мой рейс закончился высказыванием претензий мужчине по поводу его пребывания в автобусе без маски, хотя они есть в свободном доступе в начале автобуса, также он сильно кашлял на протяжении трех часов всей поездки. А так как автобус — это очень маленькое и закрытое пространно, то вирус в нем распространяется очень легко. В автобусе ехали пожилые, дети.

Главный вопрос такой, какая цель преследовалась, когда количество рейсов уменьшили, но спрос остался тем же. Я очень уважаю медиков, которые работают на износ, но благодаря таким глупым решениям, рисков вокруг становится все больше", — написала она в редакцию.

RusDelfi обратился за комментарием в автобусную фирму

По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, еще до сокращения количества отправлений (15 марта) снизилось количество пассажиров. "Lux Express временно сократил объем отправлений на 23%, в то же время за неделю до этого количество пассажиров уменьшилось на 33%, если брать среднее количество клиентов за февраль.

Временное сокращение объемов является для нас вынужденной мерой, потому что затяжной кризис оказывает все более разрушительное влияние на финансовое положение компании, в результате чего обслуживать рейсы с очень низким спросом в настоящий момент невозможно", — подчеркнул Роос.

Фирма постаралась сохранить рейсы на протяжении всего дня, чтобы можно было путешествовать утром, в обед и вечером. "Вдобавок мы отслеживаем количество пассажиров и при необходимости изменим свои планы", — заключил исполнительный директор.

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