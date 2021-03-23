Как выучить эстонский с нуля и быстро: блогер RusDelfi поделился своим опытом

"В Эстонию я впервые приехал пять лет назад, и лишь спустя два года проживания в Эстонии начал учить эстонский язык. За несколько лет я дошёл до категории B1, но изучение языка продолжается. В этом выпуске: расскажу о том, как учил эстонский язык, что вызывало сложности, а также о курсах, учебниках и неочевидных моментах" — пишет Юлиус в описании к видео.

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