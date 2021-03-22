ФОТО | В автобусах повесили уйму табличек с призывом носить маски

На снимках бросаются в глаза информационные таблички красного цвета. На одном поручне их 16 штук. Есть предположение, что к концу рабочего дня большинство из них окажется на полу. Возможно, они и будут распределены по всему автобусу, но количество табличек удивляет.

В Tallinna Linnatransport (TLT) отметили, что это обычное количество и ничего в этом странного нет. "Это новая информационная кампания, которая подготовлена совместно с городом Таллином с целью привлечения внимания пассажиров к необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте и других общественных местах. Такие информационные таблички висят во всем общественном транспорте Таллинна (автобусы, трамваи и троллейбусы)", — ответила RusDelfi Ольга Полиенко, руководитель коммуникаций TLT.