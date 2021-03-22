Ласнамяэ
22.03.2021, 16:16

КАРТА | В Ласнамяэ установили дополнительные урны для сбора собачьих отходов

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В Ласнамяэ дополнительно установили пять новых специальных урн, которые предназначены для того, чтобы владельцы собак убирали отходы жизнедеятельности за своими питомцами.

”С приходом весны вновь обнажилось бескультурье некоторых недобропорядочных владельцев собак. Экскременты четвероногих превратили некоторые дворы и парки Ласнамяэ в настоящие ”минные поля””, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Уборка за своими питомцами — это ответственность хозяина питомца. Убирать за своим животным нужно обязательно, независимо от его размера или времени года. Ведь все мы хотим видеть чистыми общественные места, дворы, парки и скверы. Поэтому управа дополнила улицы и дворы Ласнамяэ стационарными пунктами для утилизации продуктов жизнедеятельности животных”.

На текущих выходных управа Ласнамяэ установила пять специальных мусорных урн на улицах и в зеленых зонах района. Специальные контейнеры для утилизации собачьих экскрементов появились на перекрестке улиц Кивимурру и Палласти, на пешеходной дорожке у дома Ласнамяэ, 32, в зеленой зоне у дома П.Пинна, 19, в восточной части парка Тондилоо у игровой площадки на пересечении бульваров Сели и Тасуя, а также в начале зеленой зоны на перекрестке улицы Махтра. Всего теперь в Ласнамяэ 44 урны для сбора собачьих экскрементов.

Правила содержания собак в городе Таллинне гласят, что владелец животного обязан выводить собаку в общественное место только на прогулочном поводке, обеспечивая при этом безопасность окружающим, а также убирать экскременты своей собаки или кошки. Фекалии питомца следует завернуть в пакет и выбросить в ближайший обычный мусорный контейнер или специальную урну.

Управа Ласнамяэ и в дальнейшем продолжит развивать и приспосабливать городскую среду к взаимодействию с домашними животными. Так, в районе будет продолжена установка урн для сбора отходов жизнедеятельности животных, а в строящимся парке Тондираба появится новая площадка для выгула собак. Также продолжится кампания ”с поводком безопаснее” — нанесение яркой маркировки, напоминающей о правилах выгула собак в общественных местах.

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