Регистрация закрылась за сутки, не явились 36 человек: как прошла массовая вакцинация в Ласнамяэ(4)
Как в целом оцениваете вакцинацию? Все ли получилось?
Можно с уверенностью сказать, что первая массовая вакцинация прошла успешно: все системы сработали, об акции узнали те, на кого она была направлена — пожилые люди, вакцины были использованы. Для нас было особенно важно опробовать систему организации массовой вакцинации, так как мы ожидаем, что в будущем будет возможность предложить такую возможность не тысячам, а десяткам тысяч людей. И теперь мы знаем, что организационно мы к этому готовы. Вопрос лишь в том, чтобы была доставлена вакцина.
Сколько человек зарегистрировалось и сколько не пришло? Всю ли предоставленную вакцину использовали?
Всего в рамках кампании было предложено 2000 вакцин, из них большая часть для Ласнамяэ и несколько сот для Маарду и Локса. В субботу не пришли 30, в воскресенье 6 человек, однако на их место сразу были приглашены люди из запасного списка. Кампания еще не завершена — в Ласнамяэ она продолжается в меньших масштабах и сегодня, в Локса и Маарду сегодня и завтра. Однако уже сейчас мы видим, что система налажена достаточно эффективно и вакцина не пропадает впустую.
За какой промежуток времени закрылась регистрация?
Регистрация на вакцинацию началась на прошлой неделе около 20:00 в среду, в четверг к 21:00 все места были заполнены. Так что нам потребовались сутки для того, чтобы найти 2000 желающих. Мы не были уверены, насколько хорошо все пройдет с учетом того, что реклама началась одновременно с регистрацией. Поэтому теперь мы думаем, что если в будущем будет возможность сообщать о таких кампаниях заранее, интерес будет еще больше. Важными факторами стало также и то, что управа Ласнамяэ и Medicum обеспечили возможность записываться и записывать по телефону своих родственников. Если мы хотим вовлекать пожилых людей, то такой метод записи должен быть обязательным, наряду с возможностью записаться через дигитальную регистратуру. Вторым важном фактором выступила активная коммуникация в русскоязычных СМИ, городских инфоканалх и социальных сетях. Так что и журналисты Delfi сыграли в этом свою роль.
Поступала ли обратная связь от жителей района — о чем спрашивали, как реагировали на вакцинирование, чего опасались…
Нам поступала сама разная обратная связь — одобрение и критика, конструктивные предложения и недоверие. В итоге, главной обратной связью явилась быстрая регистрация и практически 100-процентная посещаемость вакцинации. Однако мы должны еще больше и открыто рассказывать людям о том, как работает вакцинация, в чем её смысл и цели с точки зрения отдельного человека и общества в целом, каковы последние новости о различных вакцинах, какие могут быть риски и так далее. Мне кажется, что мы должны честно говорить людям, что вакцинация является добровольной и что при этом только так можно гарантированно избежать осложнений при заболевании коронавирусом. Это кстати тот факт, который часто приходится объяснять: человек может заболеть коронавирусом и после вакцинации, хотя и вероятность этого гораздо ниже. Однако главная цель вакцины — предотвращать тяжелое течение болезни, попадание в больницу, летальный исход.
Планируется ли подобная акция для жителей Ласнамяэ еще в ближайшее время?
Мы готовы в любой момент задействовать все доступные нам ресурсы для того, чтобы помочь провести вакцинацию и в более крупных масштабах. Дело стоит за тем, когда Больничная касса сможет предоставить вакцину.
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