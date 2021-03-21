ЕСПЧ задал правительству Латвии неудобные вопросы о закрытии "русских" школ и детсадов

Обращение ЕСПЧ за разъяснениями к властям Латвии было отправлено всем заявителям. В открытом доступе оно будет опубликовано 6 апреля.

ЕСПЧ сообщил правительству Латвии о жалобах на изменения в образовании на языках нацменьшинств в школах (публичных и частных) и детсадах. "Это важный процессуальный шаг. По сути, пройден фильтр одного судьи (который мог отклонить жалобу в самых простых случаях) и семи судей (которые могли сразу отклонить жалобу в более сложных делах), — комментирует действия ЕСПЧ работающий в структурах Европарламента юрист Алексей Димитров. — Обращение за комментариями правительства означает, что аргументы заявителя могут действительно указывать на нарушения Конвенции (по правам человека, — прим. ред.), поэтому важно узнать мнение другой стороны.

Еще интересно отметить, что суд задает государству вопрос не только о том, является ли реформа нарушением в принципе, но и отдельно — о том, является ли реформа нарушением в свете ранее доступного образования на языках нацменьшинств. Это показывает, что суд мог бы по-разному отнестись к ситуациям, когда требуют новых прав и когда урезают уже существующие гарантии…"

Димитров поясняет, что до этой стадии коммуникации ЕСПЧ с Кабмином страны, против которой подано заявление, обычно доходит всего 10-15% жалоб в суд. После ответа правительства заявители смогут дать свои комментарии на аргументы латвийских властей.

Заявление Тенгиза Джибути касалось ситуации с частными школами нацменьшинств, где учились его дети, но его объединили с другими жалобами из частных и публичных учебных заведений. Поэтому в своих вопросах Европейский суд охватил весь спектр латвийской образовательной проблематики национальных меньшинств — детсадовский и школьный цикл.