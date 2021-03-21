В Финляндии половина от всего объема электричества производится с помощью возобновляемых источников

В прошлом году в ЕС впервые выработали больше электричества с помощью возобновляемых источников энергии, чем с помощью ископаемого топлива.

На долю возобновляемых источников, таких как вода, ветер и солнце, пришлось уже более трети от всего объема выработанной электроэнергии.

В Финляндии в прошлом году за счет возобновляемых источников энергии было выработано 50 процентов от общего объема электричества. Производство электроэнергии является основным источником выбросов парниковых газов, поэтому более чистое энергопроизводство поможет достичь поставленных климатических целей. Финляндия планирует добиться углеродной нейтральности к 2035 году, а Европейский Союз к 2050 году.

О производстве электроэнергии в ЕС сообщил сайт Our World in Data, который поддерживается Оксфордским университетом и организацией Global Change Data Lab.

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