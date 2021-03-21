Студентам из Эстонии не разрешили вернуться на учебу в Россию

Разрешение распространяется только на студентов из тех стран, которые Роспотребнадзор считает странами с безопасной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в этом списке 25 государств, он регулярно обновляется.

Не менее чем за 10 дней до прибытия в Россию иностранные студенты должны сообщить дату въезда своему университету. Также они должны сдать два теста на коронавирус: один за 72 часа до приезда в Россию, второй — за 72 часа после.