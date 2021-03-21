Губернатора Пензенской области задержали после обысков

По его словам, утром прошли обыски по месту жительства Белозерцева, а также у других членов правительства региона.

По данным источника ”РЕН ТВ” у Белозерцева и его сыновей провели обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Собеседник телеканала сообщил, что ведется расследование покровительства при заключении госконтрактов, которые доставались компаниям, аффилированным сыновьям Белозерцева.

”РЕН ТВ” пишет, что задержаны четверо подозреваемых, в том числе двое человек с фамилией Белозерцев. Их в ближайшее время должны доставить в Москву. Дело ведут МВД и ФСБ.

По информации источника РБК, близкого к властям Пензенской области, Белозерцева задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

О задержании главы региона также сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на информированный источник. ”Белозерцев задержан в рамках уголовного дела”, — заявил собеседник агентства.

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