Возможно ли ”сотрудничать” с убийцей?

И нынешние слова про ”убийцу” — это не просто экспрессивное выражение, но прямая констатация факта, на которую лидеры других стран пока не решаются. Кстати, именно этим Байден доказал, что именно он делает Америку great again, в отличие от своего предшественника. Теперь Путин фактически попал в компанию Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и прочих мировых изгоев.

Очень показательно контрастное восприятие Путина двумя американскими президентами. В 2001 году Джордж Буш -младший заявил после встречи с ним, что ”ощутил его душу”. Однако Джо Байден через 10 лет высказал прямо противоположное наблюдение: ”Господин Путин, я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души”.

Разумеется, слова Джо Байдена вызвали в Кремле и вокруг него невероятную истерику. Российского посла в Вашингтоне отозвали в Москву ”для консультаций”. Депутаты от ”Единой России” получили указание ”публично высказаться” в СМИ и социальных сетях — и уже по адресу Байдена пошел поток откровенно хамских комментариев, в стиле российских телевизионных talk-show. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своими словами Байден ”оскорбил весь российский народ”. Хотя кремлевских миллиардеров и нищих региональных ”бюджетников” трудно назвать одним народом. Особенно прекрасно выглядел глава Чечни Рамзан Кадыров , который любит гордо признаваться, что лично убивал врагов с молодости. Теперь он назвал Байдена ”угрозой всему человечеству”.

Пожалуй, это беспрецедентное событие в мировой политике. Даже во времена СССР такого не было. Конечно, западные лидеры знали о советском тоталитаризме, но все же, соблюдая дипломатический этикет, не называли кремлевских вождей ”убийцами” открытым текстом. Впрочем, тогда была другая эпоха глобального противостояния двух непримиримых идеологий. А постсоветская Россия , формально мимикрируя под ”современную страну”, в реальности зачастую ведет гораздо более агрессивную и диктаторскую политику, чем даже брежневские старцы. Вмешательство в выборы в западных странах, территориальные аннексии у соседей, применение запрещенного химического оружия — всё это в конце концов переполнило чашу терпения американского президента.

И главный этический вопрос теперь стоит так: возможно ли какое-то ”сотрудничество” с убийцей? Тем, кто до сих пор рад пожать руку Путину, придется вспомнить старательно забытую историю о том, как он приходил к власти. А дело было в 1999 году, когда рейтинг Путина составлял около 2%. Но тут внезапно в Москве и других российских городах происходит серия взрывов жилых домов, у народа наступает паника, но молодой и решительный премьер Путин обещает покончить с терроризмом, и его рейтинг моментально взмывает до 60%. Кремль называет виновниками взрывов чеченцев и начинает вторую чеченскую войну. Но примечательный факт — те, кто обвинял в этих терактах ФСБ и Путина, сами вскоре погибли.

Генерал Александр Лебедь, остановивший первую чеченскую войну в 1996 году, а в 1999-м обвинивший ФСБ в московских взрывах, погиб в загадочной авиакатастрофе в 2002 году. В 2003 году от отравления скончался известный журналист Юрий Щекочихин, расследовавший приход Путина к власти. В 2006 году в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко, автор книги ”ФСБ взрывает Россию”. И в том же году возле своего дома была расстреляна еще одна известная журналистка-расследовательница Анна Политковская. Самый известный критик Путина Борис Немцов был застрелен в 2015 году. А в 2020 году ФСБ попыталась отравить Алексея Навального. Можно ли считать все эти трагические факты простым совпадением, а кремлевского вождя — непричастным к ним?

Как, кроме убийцы, можно называть организатора серии войн с десятками тысяч жертв? Помимо второй чеченской, это и вторжение в Грузию, и на восток Украины (не забудем и сбитый пассажирский Боинг), и бомбардировки сирийских городов… Неудивительно, что Джо Байден отклонил навязчивую просьбу Путина о ”срочном прямом разговоре”. Американский президент оставляет приоткрытой дверь лишь для переговоров о стратегических вооружениях. Но тешить медийное самолюбие кремлевского вождя он не намерен.

И в этой связи очень интересно — как поведет себя Европа? Присоединятся ли европейские лидеры к мнению американского президента или предпочтут, как и в поздние советские времена, сидеть на двух стульях? С одной стороны — ”выражать озабоченность” политикой Кремля, но с другой — развивать экономическое сотрудничество с ним?

Этот вопрос напрямую относится к мэру Таллинна Михаилу Кылварту и депутату Европарламента Яне Тоом, которые выступают на российском телевидении с просьбами предоставить Эстонии вакцину Sputnik V. Тем самым они только играют на руку Путину, который желает доказать свою безграничную влиятельность и незаменимость. Но уверены ли эстонские политики, что тот, кто убивает граждан собственной страны, несет благо жителям Эстонии?