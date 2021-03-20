За рубежом
20.03.2021, 09:10

ВИДЕО | Джо Байден упал, поднимаясь по трапу самолета

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Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся, когда поднимался по трапу самолета перед полетом в Атланту. В Белом доме говорят, что сейчас он в порядке.

В прошлом году 78-летний политик травмировал ногу, играя с собакой, пишет РБК.

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