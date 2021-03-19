Кира Ярмыш: "Если бы в январе мне сказали об аресте — покрутила бы пальцем у виска"

"У меня нет прогулок, поэтому я не могу сходить в магазин — еду мне заказывает адвокат, но это происходит не каждый день, так что, думаю, после домашнего ареста я стану непревзойденным мастером планирования, — рассказала Ярмыш. — Да что там, я сейчас даже мусор не могу самостоятельно вынести — кстати, это одно из самых раздражающих осложнений”.

Все новости она узнает от адвоката. Формально ей разрешено общаться с близкими родственниками, но они живут в другом городе.

Но не иметь связи ей непривычно: ”Учитывая, что моя должность в ФБК — пресс-секретарь, то есть я все время на связи и все время с кем-то общаюсь, сейчас это вдвойне непривычно”, — говорит Кира.

Кира Ярмыш находится под домашним арестом с 1 февраля, а до этого отбывала девять суток в спецприемнике и два дня была в ИВС. Она говорит Би-би-си, что быть одной для нее не проблема, а в первые дни она даже отдыхала, оставшись в одиночестве: ведь и в спецприемнике, и в ИВС она находилась в камерах, полных людей.

Под арестом пользоваться интернетом и почтой Ярмыш запрещено. Поэтому мы передали ей вопросы через адвоката и получили письменные ответы.

По словам Ярмыш, еще в январе пресс-секретарь Навального ”покрутила бы пальцем у виска”, если бы ей сказали о скором домашнем аресте. В то же время она убеждена, что ее шеф не мог не вернуться в Россию несмотря на все риски, а смена власти в условиях авторитаризма — вопрос "не одного митинга".

В интервью Би-би-си Ярмыш дала советы находящимся под домашним арестом. Она рассказала, почему сторонники Навального не протестовали против поправок в Конституцию , но вышли на митинги в этом году.

Кире Ярмыш 31 год. Выпускница МГИМО, она работает пресс-секретарем Навального с 2014 года и за это время несколько раз отбывала административный арест в ИВС. В 2020 году вышел ее роман "Невероятные происшествия в женской камере номер 3". Главная героиня — девушка, попавшая под арест за митинг.

Лично мне помогает планировать день: я заранее знаю, что и сколько мне нужно сделать завтра. Работаю так, как могу, с учетом запретов, очень много читаю. Я и в обычной жизни много читаю, даже мои коллеги каждый раз, когда я отправляюсь в спецприемник, с тревогой спрашивают, достаточно ли у меня там книжек, потому что знают, что это мое главное развлечение.

К. Я.: Можно было бы ответить в том же духе, в котором все в прошлом году раздавали советы во время карантина: мол, оборудуйте себе отдельное рабочее место в квартире, заправляйте кровать и не ходите весь день в пижаме. Но я не буду этого делать, потому что домашний арест похож на самоизоляцию разве что внешне, а внутри это ощущается совсем по-другому. Каждый справляется, как может.

Би-би-си: Опиши типичный день под домашним арестом. Какие советы дашь людям в такой ситуации? Как отвлекаешься? Может быть, новую книгу пишешь?

Но и нынешним арендодателям не понравилось, что там живет человек под следствием. "Собственник квартиры может расторгнуть договор, тут нет ничего особенного. Мы давно нашли мне другую квартиру, подали ходатайство следователю еще в начале марта. Вообще-то на рассмотрение у него есть три дня, но до сих пор никакого решения не принято. На суде по продлению ареста судья все-таки разрешила Кире сменить место жительства, то есть ей предстоит еще один переезд под арестом.

”Из-за того, что я не только не могу выходить, но и ни с кем общаться, переезд был целым приключением, — вспоминает Кира. — Им тоже в результате пришлось заниматься друзьям и коллегам: они собирали вещи в старой квартире, привозили их к новой и оставляли коробки под дверью”.

Квартира, в которой Ярмыш отбывает домашний арест — не ее привычный дом. Узнав, что Кире грозит арест, ее прежняя квартирная хозяйка расторгла договор. Коллегам пришлось срочно искать новое жилье, иначе Кире грозило бы СИЗО.

” Самое большое коварство домашнего ареста в том, что он всем кажется едва ли не мягкой мерой — человек же не в СИЗО сидит, а в своей уютной квартире со всеми благами цивилизации, — объяснила она. — Это иллюзия: на самом деле, когда ты вообще не можешь общаться с людьми, тебе не могут ни позвонить, ни написать (даже обычное письмо, почтовая корреспонденция тоже запрещена решением суда), не имеешь доступа к информации и все новости узнаешь с большим опозданием, это здорово осложняет жизнь”.

Смотрю фильмы, которые мне приносят — невероятно, что я пишу это в 2021 году — на флешках. Пишу тоже, но выйдет ли из этого что-то, пока неизвестно. Мне предлагали купить приставку, но я пока до этого не дошла. Оставлю на крайний случай.

"Видимо, я делаю что-то такое, что им очень не нравится"





Кира Ярмыш не ожидала, что окажется под арестом: ведь она пресс-секретарь и руководитель видеопродакшена в ФБК, а не политик. "Если бы, когда я летела с Алексеем из Берлина в январе, мне кто-то сказал, что через две недели я буду под домашним арестом, я бы покрутила пальцем у виска", — говорит она Би-би-си.

На собеседовании в ФБК почти семь лет назад Киру спросили, как она отреагирует на обыск.

”Я тогда сказала: посчитаю это признанием своей хорошей работы. — вспоминает она. — Сейчас я думаю то же самое. Видимо, я делаю что-то такое, что им [властям] очень не нравится, — ну и отлично, значит, надо продолжать”.

По ее словам, подготовиться к такому нельзя. "Да я и не хочу к этому готовиться, какой смысл постоянно об этом думать, — говорит Кира. — Просто, когда это неожиданно случается, оказывается, что ты можешь выдержать и такое".

Кира признает, что очень волнуется за Алексея Навального, оказавшегося в колонии, и за других фигурантов уголовных дел. Однако глобально совершенно спокойна, ведь ”это лишь трудности на пути к богатой, свободной жизни россиян: "Ну не висит над Россией огромная черная воронка, которая высасывает из нее все надежды на светлое будущее. Оно все равно наступит, и мы поможем этому случиться, даже если в какие-то моменты кажется, что это непросто".

Би-би-си: После отравления Алексея в августе я спрашивала тебя про риски работы. Тогда ты мне признавалась, что родные настойчиво предлагают поехать учиться за границу, но ты хочешь остаться рядом с Навальным, чтобы иметь возможность что-то предпринять, а не просто волноваться, когда дела плохи. Но сейчас ты ничем не можешь ему помочь, твой шеф в колонии.