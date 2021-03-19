Изнасилована пьяной. Как забыть ночь, которую не вспомнить?

7 августа прошлого года рано утром Ли * (29) очнулась в поле недалеко от Рапла. Прохладным утром ее голое тело было прикрыто только футболкой. Растерянная женщина ничего не помнила из минувшей ночи.

Коллектив одного таллиннского бара накануне вечером собрался праздновать на туристическом хуторе вблизи Рапла. Это была своего рода прощальная вечеринка: бар хоть и был популярным, но его решили закрыть. Ли сначала не собиралась идти на встречу, но, поскольку она время от времени помогала в баре, ее тоже пригласили.

Основное место работы Ли — фирма, в которой работают несколько сотен сотрудников. Она менеджер среднего звена, начальник десяти коллег.

Айна, заведующего баром, Ли знает много лет, они из одного города. Ли не помнит, чтобы они когда-либо говорили на темы, не связанные с работой.

”Я пришла на праздник только вечером, была на работе, раньше не смогла. И сначала обняла всех, как обычно. Я и раньше веселилась с этой компанией, считала их своими друзьями. Ни с кем из них не спала”.

С собой привезли взятые со склада бара остатки, и Ли взяла из них джин, тоник и смешала себе. Время проводили в основном в сауне-бочке, некоторые голышом, Ли предпочла остаться в бикини.

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