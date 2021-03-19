Спасительное лекарство для ковид-больных, возможно, найдено. Эстонские ученые: окончательный ответ потребует времени(48)
Ученые из Китая и США показали, что клофазимин, одобренное лекарство против проказы, подавляет репликацию коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, у хомячков. В результате скрининга 12 000 веществ авторы обнаружили, что клофазимин усиливает действие ремдесивира (подробнее — на PCR.news).
Исследователи показали, что клофазимин снижает уровень репликации MERS-CoV и SARS-CoV-2 в клеточных линиях VeroE6, Huh7, HSAEpC и кардиомиоцитах CM. Такой же результат получили в легочных тканях человека ex vivo. Эффективность клофазимина против других коронавирусов — SARS-CoV-1 и сезонных hCoV-229E и hCoV-OC43 — продемонстрировали на соответствующих клеточных линиях. Препарат обладал незначительной цитотоксичностью в терапевтических концентрациях.
При исследовании механизма действия клофазимина авторы показали, что он препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетку. Однако клофазимин был эффективен и при добавлении к клеткам через пять часов после инфекции, ингибируя активность вирусной хеликазы nsp13.
На клеточной линии Caco-2 исследовали изменения в транскриптоме при инфицировании SARS-CoV-2. Через шесть часов после инфекции 607 генов экспрессировались сильнее, а 448 генов — слабее. В присутствии клофазимина экспрессия более 90% этих генов возвращалась к контрольным значениям. Через шесть часов после добавления клофазимина к инфицированным клеткам авторы отметили увеличение активности генов сигнальных путей, связанных с врожденным иммунитетом.
Для опытов in vivo использовали сирийских хомячков. Клофазимин животные получали орально. Для профилактики препарат давали хомячкам ежедневно за три дня до инфекции, при терапии — ежедневно три дня после инфекции. Результаты оценивали на четвертый и 14-й день после инфекции.
На четвертый день клофазимин уменьшал число копий вирусного генома в легких. При профилактическом применении препарата число вирусных частиц также снижалось в смывах из полости носа через четыре дня после инфицирования. Число вирусных частиц в образцах фекалий снижалось и при профилактическом, и при терапевтическом применении клофазимина.
На 14-й день после инфекции у хомячков, получавших клофазимин или ремдесивир, в плазме снизился уровень IL-6, однако снижение уровня антител в сыворотке не наблюдали.
Анализ легочных тканей после профилактического применения клофазимина и инфицирования SARS-CoV-2 показал активацию 73 генов, 34 из которых (46,6%) были связаны с иммунным ответом. Терапия клофазимином или ремдесивиром также значительно снижала уровень повреждения легких.
Одновременное применение клофазимина и ремдесивира продемонстрировало синергетический антивирусный эффект, больший, чем можно было ожидать при простом сложении эффективностей препаратов. Это было показано как in vitro, так и in vivo. Добавление клофазимина позволяло достигнуть того же терапевтического эффекта при значительно меньшей дозе ремдесивира. Также одновременное применение препаратов снижалось число вирусных частиц в легких и смывах из полости носа независимо от того, назначались ли препараты до или после инфекции.
В дальнейшем авторы исследования планируют подробнее изучить воздействие клофазимина на иммунитет организма-хозяина.
Комментарии эстонских специалистов
По мнению профессора-вирусолога Тартуского университета Андреса Меритса, исследования в самом деле показывают определенный потенциал клофазимина в лечении COVID-19.
"Это очень интересное и проведенное на хорошем уровне исследование", — подтвердил Меритс.
По словам ученого, результаты исследования на практике означают то, что нужно продолжать исследовать данный медикамент. От опытов над мелкими животными переходить к приматам и затем к человеку. Сколько для этого потребуется времени, предсказать трудно.
Начальник отдела безопасности лекарств Департамента лекарственных средств Отт Лайус, комментируя вышеприведенный материал также отметил, пока речь идет о лабораторных животных, клинические исследования на людях пока никто не проводил.
"Поэтому впереди еще длинный путь, прежде чем можно будет дать оценку, может ли данный препарат быть достаточно эффективным и безопасным для лечения людей", — сказал Лайус.