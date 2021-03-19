Спасительное лекарство для ковид-больных, возможно, найдено. Эстонские ученые: окончательный ответ потребует времени

Ученые из Китая и США показали, что клофазимин, одобренное лекарство против проказы, подавляет репликацию коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, у хомячков. В результате скрининга 12 000 веществ авторы обнаружили, что клофазимин усиливает действие ремдесивира (подробнее — на PCR.news).

Исследователи показали, что клофазимин снижает уровень репликации MERS-CoV и SARS-CoV-2 в клеточных линиях VeroE6, Huh7, HSAEpC и кардиомиоцитах CM. Такой же результат получили в легочных тканях человека ex vivo. Эффективность клофазимина против других коронавирусов — SARS-CoV-1 и сезонных hCoV-229E и hCoV-OC43 — продемонстрировали на соответствующих клеточных линиях. Препарат обладал незначительной цитотоксичностью в терапевтических концентрациях.

При исследовании механизма действия клофазимина авторы показали, что он препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетку. Однако клофазимин был эффективен и при добавлении к клеткам через пять часов после инфекции, ингибируя активность вирусной хеликазы nsp13.

На клеточной линии Caco-2 исследовали изменения в транскриптоме при инфицировании SARS-CoV-2. Через шесть часов после инфекции 607 генов экспрессировались сильнее, а 448 генов — слабее. В присутствии клофазимина экспрессия более 90% этих генов возвращалась к контрольным значениям. Через шесть часов после добавления клофазимина к инфицированным клеткам авторы отметили увеличение активности генов сигнальных путей, связанных с врожденным иммунитетом.

Для опытов in vivo использовали сирийских хомячков. Клофазимин животные получали орально. Для профилактики препарат давали хомячкам ежедневно за три дня до инфекции, при терапии — ежедневно три дня после инфекции. Результаты оценивали на четвертый и 14-й день после инфекции.