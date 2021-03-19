Экхофф победила в 26-й раз в карьере, Талихярм пробилась в ТОП-20

Норвежке не помешал даже промах на втором огневом рубеже. Для нее эта победа стала 26-й в рамках Кубка мира. Второе место с отставанием всего в 2,5 секунды заняла итальянка Доротея Вирер. Это ее 40-й подиум в карьере (12-15-13).

Третьей стала еще одна норвежка Ингрид Тандревольд. Настоящей сенсацией спринта стала Милена Тодорова из Болгарии, занявшая 8-е место (22,3 секунды отставания). Эстонка Йоханна Талихярм сумела отстреляться чисто и с отставанием в 44,1 сек занять 19-е место. Увы, партнерши по команде не поддержали порыв Йоханны — Регина Ойя — 71-я, Сусан Кюльм 77-я, Кадри Лехта — 85-я. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая 16-й результат.

В мужском спринте все три призера завершили гонку без штрафа, однако самым быстрым оказался Лукас Хофер из сборной команды Италии. Серебро у хозяина трассы — Себастьяна Самуэльссона (+4,0). Бронза — у Тарьея Бё (Норвегия). Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 11-й результат, 1:01 отставания при безупречной стрельбе. Крайне неудачной гонкой отметилась команда Эстонии, лучшим в которой оказался Роберт Закхна, показавший лишь 78-й результат (2 промаха, +2.49).

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