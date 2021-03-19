Футзал-огонь: «Тренеры сборной Украины заблудились»

Моё мнение об игре «Продэксима» в этой встрече – солидно и достойно, тем более с учётом травм некоторых ведущих игроков. В этом матче мы увидели, что у команды не было глубины состава. Даже после травмы Белоцерковца по ходу игры Броканело не осмелился достать из обоймы ни Моспана, ни Волянюка, ни Бессалова, ни Волкова. Поступок главного тренера в конце игры принадлежит только ему самому. Приняв это решение, он думал не о городе, не о команде, не о стране, не о рейтинге, а в первую очередь о себе, тем самым растоптав труд всей команды. Убеждён, что из 100 тренеров только один поступил бы так же. И им бы оказался опять Броканело. Ещё более бессовестным выглядит, когда в послематчевом интервью он обвинил игроков, забыв в первую очередь о своём фундаментальном просчёте. Когда за 2,5 минуты до конца матча коуч херсонцев взял тайм-аут, там за минуту его наставлений ни слова не прозвучало об игре с пятым. Я допускаю, что существуют в играх решения скрытости и внезапности. Но в данном отрезке встречи команда ментально была не способна играть с преимуществом лишнего. Это было более спонтанной вспышкой, нежели подготовленным решением. Объём выполненной работы по ходу матча игроками «Продэксима» колоссален. Но по ходу встречи, играя в усеченном составе, и зайдя в зону утомления, подобные ошибки Рониньо и Шотурмы были неизбежны. Проводя подобные эксперименты с пятым полевым в нашем чемпионате, надо было учитывать разницу уровня мастерства наших команд и «Мовистар Интера».