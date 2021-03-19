Футзал-огонь: «Тренеры сборной Украины заблудились»
Корреспондент Сергей Чайка аккуратно подвел именитого тренера к самым болевым точкам украинского футзала последних дней (мы вам рассказывали о поражении херсонского «Продэксима» в 1/8 Лиги чемпионов от «Интера», и о фиаско национальной сборной в двухматчевом противостоянии с хорватами в квалификации на ЕВРО-2022).
Станислав, в Лиге чемпионов «Продэксим» вроде был не так сильно бит испанским «Мовистар Интером»…
Моё мнение об игре «Продэксима» в этой встрече – солидно и достойно, тем более с учётом травм некоторых ведущих игроков. В этом матче мы увидели, что у команды не было глубины состава. Даже после травмы Белоцерковца по ходу игры Броканело не осмелился достать из обоймы ни Моспана, ни Волянюка, ни Бессалова, ни Волкова. Поступок главного тренера в конце игры принадлежит только ему самому. Приняв это решение, он думал не о городе, не о команде, не о стране, не о рейтинге, а в первую очередь о себе, тем самым растоптав труд всей команды. Убеждён, что из 100 тренеров только один поступил бы так же. И им бы оказался опять Броканело. Ещё более бессовестным выглядит, когда в послематчевом интервью он обвинил игроков, забыв в первую очередь о своём фундаментальном просчёте. Когда за 2,5 минуты до конца матча коуч херсонцев взял тайм-аут, там за минуту его наставлений ни слова не прозвучало об игре с пятым. Я допускаю, что существуют в играх решения скрытости и внезапности. Но в данном отрезке встречи команда ментально была не способна играть с преимуществом лишнего. Это было более спонтанной вспышкой, нежели подготовленным решением. Объём выполненной работы по ходу матча игроками «Продэксима» колоссален. Но по ходу встречи, играя в усеченном составе, и зайдя в зону утомления, подобные ошибки Рониньо и Шотурмы были неизбежны. Проводя подобные эксперименты с пятым полевым в нашем чемпионате, надо было учитывать разницу уровня мастерства наших команд и «Мовистар Интера».
Ну и нельзя обойти вниманием два поражения сборной Украины от хорватов в отборочном цикле ЧЕ-2022.
Очень тяжёлый вопрос. Его глобальность состоит в значении целого вида спорта огромнейшей державы. Понимаете, у меня уже тот возраст и прожитые десятилетия больших побед, когда мне не надо притворяться, служить кому-то, заигрывать, проситься на работу, зависеть от кого-то. Поэтому я выскажусь так, как думаю и понимаю.
Результаты сборной в отборочных циклах к ЧМ и ЧЕ по своей сути и исполнению идентичны. И эта проблема ни одной или двух игр, а проблема глобальная: в кадровой политике, формировании состава, в предназначении содеянного. И наконец, в самом назначении специалистов. Я уже давал развёрнутый анализ после провала в отборе на ЧМ, называл причины и проблемы. Парадоксально: прошёл год, наступил новый цикл, но ровным счётом ничего не изменилось. Я мог бы привести вам 33 аргумента, уйму доводов о причинах двух поражений с хорватами, начиная с циклов подготовки, объёма проделанной работы, выгоды чартерных рейсов, содержании тренировок между играми, их направленности и пользы, выбора состава, соответствия каждой четвёрки по ходу игры, управления игрой, отсутствия планов «Б» и «В» на игру, однобокости тактики ведения игры, неготовности талантливого Корсуна из-за длительного простоя, отсутствия Белоцерковца, как впрочем и никчёмного присутствия ряда игроков. Но на это уйдёт часа два. Скажу прямо о главном: хороший или свой парень – это не профессия.
Сесть в автобус, заехать в отель, надеть костюмчик, организовать фотосессию, надуть щёки, похлопать в ладоши явно не достаточно для достижения озвученного результата. Для этого надо уметь готовиться к спаренным играм с одним и тем же соперником, выводить и рассчитывать пики формы к матчам, владеть организацией тренировочного процесса, дозировать и распределять нагрузки, управлять режимами тренировочного процесса. Команда во второй встрече была медленной, неготовой к интенсивной работе трёх четвёрок. Играют не набор тел и их количество, а функции и если организм подготовлен, то голова кладет умные и умелые действия на площадку.
За месяц до игр с хорватами второй тренер сборной озвучивает: «Мы знаем способы, как обыграть хорватов и выйти с первого места». При этом не мешало бы знать, что использование методов и применение способов формируют и определяют философию работы. Философия в свою очередь определяет стиль игры команды, стержнем которого, является подбор игроков. Подобные заявления до самого действия могут произносить либо самоуверенные люди, обитающие во вседозволенности, либо безумцы, либо люди, которые заблудились. Думаю, последнее подходит более всего. В мире деловых и серьёзных отношений существует выражение: «Уровень держать – за базар отвечать». У меня нет ни капли сомнения, что в том виде как всё сейчас оформлено в сборной, всё это не имеет успешного будущего…