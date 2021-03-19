Футбол
19.03.2021, 14:37

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

 
Super Cup finaal Lilleküla staadionil
Super Cup finaal Lilleküla staadionil
Foto: Madis Veltman
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов

1/4 финала

Реал” — ”Ливерпуль”

Бавария” — ”ПСЖ

”Манчестер Сити” — ”Боруссия” Дортмунд

Порту” — ”Челси

1/2 финала

”Бавария” / ”ПСЖ” — ”Манчестер Сити” / ”Боруссия” Дортмунд

”Реал” / ”Ливерпуль” — ”Порту” / ”Челси”

Финал

Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные — на 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Лига Европы

1/4 финала

”Гранада” — ”Манчестер Юнайтед

”Арсенал” — ”Славия”

”Аякс” — ”Рома”

”Динамо” Загреб — ”Вильярреал”

1/2 финала

”Гранада” / ”Манчестер Юнайтед” — ”Аякс” / ”Рома”

”Динамо” Загреб / ”Вильярреал” — ”Арсенал” / ”Славия”

Финал

Победитель полуфинала 2 — Победитель полуфинала 1

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные — на 6 мая.

Финал состоится 26 мая в Польше на ”Арене Гданьск”.

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