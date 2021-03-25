Русскому нужен Хозяин: в чем главный смысл сериала ”Топи”? Объясняет блогер RusDelfi

Кто бы мог подумать, что заключительную серию российского чернушно-мистического сериала я буду ждать сильнее, чем заключительную серию сериала по комиксам ”Марвел”? Так уж вышло, что ”Топи” произвели на меня гораздо более сильное впечатление, чем ”Вандавижн”. Но обо всем по порядку.

По сюжету пять москвичей бегут из нашей Нерезиновой в глухую деревушку Топи в Архангельской области. И, как и положено при выезде из Москвы в Россию, с ними сразу начинает происходить всякая чертовщина.

Сериал вобрал в себя кучу элементов мистики. Тут и прыжок во времени, и намек на Чистилище, и даже прямое цитирование Стивена Кинга и одной ооочень недооцененной экранизации 2005 года.

С точки зрения картинки все выглядит просто потрясающе. Авторам удалось выдержать правильный баланс между приемлемым глянцом телеэкранов и разрухой русских деревень. Я провел детство как раз в деревне на юге Архангельской области (а поиск по гугл-картам выявил еще и наличие церкви в тех краях), так что ассоциации были порой очень сильными. Особенно с железной дорогой в самом конце (не буду спойлерить, но внешне было очень похоже).

Но если картинка и актерская игра в целом не подкопаться (Янковский вообще феерил), то вот сюжет воспринимается неоднозначно.

С одной стороны сериал держит все семь серий в напряжении, мотивирует смотреть дальше и дальше, загадывает различные загадки…

Но с другой — далеко не все загадки получают внятный ответ, и зачастую это выглядит не как ”попробуйте сами догадаться, вот вам подсказки”, а как ”да хз че тут делать, придумайте что-нибудь”. Плюс вся чертовщина, которая творится в сериале, не всегда сочетается. Единого объяснения, связывающего все детали паззла, просто не дается (”разоблачение” от журналиста — это типичный пример ”ненадежного рассказчика”).

Тем не менее, большинству историй разгадка дается, основной сюжет вполне понятен, как понятен и горький посыл. Русскому нужен Хозяин. От этого сериала, вышедшего в столь правильное время, так и веет безысходностью. Что бы мы ни делали, мы оказываемся в том самом вагоне из финальных титров. А если что… ”Нового пришлют”.