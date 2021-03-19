ВИДЕО | В Москве самолет при посадке завалился на бок

В аэропорту Внуково аварийно сел бизнес-джет Hawker 900XP с подломленной стойкой шасси, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на информированный источник, а также на Telegram-канал “112”. Последний опубликовал фотографию, на которой видно, что самолет накренился влево и касается крылом взлетно-посадочной полосы.

“В 16:23 в аэропорту Внуково была произведена штатная посадка воздушного судна Hawker 125, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. После освобождения взлетно-посадочной полосы во время руления воздушного судна по рулежной дорожке произошло разрушение одной из стоек шасси. Самолет потерял возможность самостоятельного движения, левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона”, — подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

Пострадавших при инциденте нет.

Видео: "Комсомольская правда".

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