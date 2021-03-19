Мнение: Кылварт и Тоом в разгар кризиса отправились сеять страх и хаос в кремлевской пропагандистской передаче(252)
Акценты обоих выступлений отлично выдержаны в ключе кремлевской агенды и инфооперации.
Кремлевская инфооперация
На сегодня нет никакой тайны в том, что месседжи, связанные с вакцинами от коронавируса, являются частью кремлевской инфооперации. Из последнего рапорта департамента внешней разведки следует, что часть кремлевских сообщений направлена на очернение западных вакцин, а также на распространение связанных с ними сомнений.
Но во всей этой истории есть и другая сторона.
Россия пытается показать разработанную ими вакцину Спутник-V как большую историю успеха, частью которой не позволяют стать жителям своих стран русофобские западные правительства. Вся передача на канале ”Россия”, в которой приняли участие ведущие политики Центристской партии в начале этой недели, состояла по сути только из двух этих сигналов.
Агрессивно, то крича, то визжа, ведущие программы разъясняли, какой хороший "Спутник-V", и как развалится Евросоюз, потому что не покупает российскую вакцину.
Хотя и Тоом, как и Кылварт, подчеркивали в программе, что нельзя впутывать политику в нынешний медицинский кризис, достойным сожаления образом именно это с ними и случилось.
В целом идея участвовавших в передаче центристов была понятна. Оба говорили о том, что Эстония и Евросоюз могли бы из-за нехватки вакцины в Евросоюзе начать использовать Спутник-V; оба говорили о том, что со Спутником проблем, вроде, нет; оба говорили о том, что в воздухе, скорее, витают вопросы касательно побочных действий вакцины Astra Zeneca.
Но еще важнее, каким тоном и с какой целью ведущие задавали вопросы о том, как Эстония должна просить помощи у России и распадется ли Европа. Только на последний вопрос Яна Тоом ответила, что Европа стоит и за Эстонию.
Когда ведущие получили то, что им было нужно, они оборвали речь Тоом, потому что дальнейшее их попросту не интересовало, поскольку это уже не вписывалось в общую концепцию передачи.
”Балтийские страны вымрут”
Изображение Эстонии и Европы слабыми и беспомощными — давняя пропагандистская цель России и одна из основных операций по влиянию. Уже в течение некоторого времени страны Балтии пытаются преподнести как вымирающие, для этого даже используется термин ”Балтийские Вымираты”.
Используя термины инфовойны, тут пытаются заменить реальность другой — альтернативной, желают показать, что независимые Балтийские страны — провалились, и на этом фоне жизнь в России выглядит чуть лучше. Разумеется, здесь нет ничего общего с настоящей реальностью.
Реальная статистика касательно вакцинирования тоже ясно свидетельствует об обратном. По последним данным в Эстонии провакцинировано 15 человек на 100 жителей, в то время как в России соответствующий показатель составляет лишь 5.3. И из этого проистекают мои претензии к выступавшим в передаче эстонским политикам.
Вместо того, чтобы вестись на вопросы ведущих пропагандистской передачи, следовало обратить внимание на то, что относительное количество вакцинированных в России в три раз меньше, чем в Эстонии, и в такой ситуации речь о спасительном Спутнике выглядит еще более циничной.
Еще больший упрек связан с тем, что своим присутствием они легитимизировали агенду и пропаганду Кремля. Поскольку ЭКРЕ следует риторике центристской партии во многих вопросах, особенно достойным сожаления выглядит то, когда в страхе потери избирателя готовы продать национальные интересы Эстонии, и делается это на уровне заместителя председателя и члена правления партии, входящей в правительство.
Вместо того, чтобы поддержать направленные на вакцинирование старания министра от своей партии, чтобы наладить информирование о вакцинировании среди русскоязычного населения Эстонии, едут на российский пропагандистский канал, чтобы сеять страх и хаос.
Редакция может не разделять мнение автора.