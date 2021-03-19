Мнение: Кылварт и Тоом в разгар кризиса отправились сеять страх и хаос в кремлевской пропагандистской передаче

Акценты обоих выступлений отлично выдержаны в ключе кремлевской агенды и инфооперации.

Кремлевская инфооперация

На сегодня нет никакой тайны в том, что месседжи, связанные с вакцинами от коронавируса, являются частью кремлевской инфооперации. Из последнего рапорта департамента внешней разведки следует, что часть кремлевских сообщений направлена на очернение западных вакцин, а также на распространение связанных с ними сомнений.

Но во всей этой истории есть и другая сторона.

Россия пытается показать разработанную ими вакцину Спутник-V как большую историю успеха, частью которой не позволяют стать жителям своих стран русофобские западные правительства. Вся передача на канале ”Россия”, в которой приняли участие ведущие политики Центристской партии в начале этой недели, состояла по сути только из двух этих сигналов.

Агрессивно, то крича, то визжа, ведущие программы разъясняли, какой хороший "Спутник-V", и как развалится Евросоюз, потому что не покупает российскую вакцину.

Хотя и Тоом, как и Кылварт, подчеркивали в программе, что нельзя впутывать политику в нынешний медицинский кризис, достойным сожаления образом именно это с ними и случилось.

В целом идея участвовавших в передаче центристов была понятна. Оба говорили о том, что Эстония и Евросоюз могли бы из-за нехватки вакцины в Евросоюзе начать использовать Спутник-V; оба говорили о том, что со Спутником проблем, вроде, нет; оба говорили о том, что в воздухе, скорее, витают вопросы касательно побочных действий вакцины Astra Zeneca.

Но еще важнее, каким тоном и с какой целью ведущие задавали вопросы о том, как Эстония должна просить помощи у России и распадется ли Европа. Только на последний вопрос Яна Тоом ответила, что Европа стоит и за Эстонию.

Когда ведущие получили то, что им было нужно, они оборвали речь Тоом, потому что дальнейшее их попросту не интересовало, поскольку это уже не вписывалось в общую концепцию передачи.

”Балтийские страны вымрут”