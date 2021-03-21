"Marvel" наконец-то смог выйти за рамки, которыми был стеснен: киноблогер RusDelfi о новом сериале ”ВандаВижн”(3)
Что ж, если и реанимировать блог, то, пожалуй, постом, который я хотел написать еще до его закрытия - обзор на ”ВандаВижн”. Тем более, что я от сериала в восторге!
Если вы такой же фанат Киновселенной Марвел, как и я, то приятного прочтения, если нет… Ну все равно приятного прочтения, что я, зря старался что ли.
Итак, по сюжету действие происходит после завершения третьей фазы. Танос побежден, Тони Старк героически погиб, Кэп ушел на пенсию, а Ванда… Ванда совершенно внезапно попадает в ситком пятидесятых с еще более внезапно живым Вижном. Но довольно скоро мы понимаем, что все происходит не просто так и за идиллистической картинкой пятидесятых скрывается нечто БОЛЬШЕЕ.
Затем сериал разгоняется и ближе к концу становится более привычным марвеловским действием.
И первая мысль, которая у меня возникла…
Нет, давайте все же по порядку.
Первые две серии, в черно-белом стиле и с живой аудиторией, большинству зрителей зашли меньше всего. Мол, сюжет не двигают, мы поняли, что Ванда в виртуальной реальности, давайте уже дальше. Но я категорически не согласен с таким подходом. Более того, именно эти серии остаются у меня самыми любимыми. ”Марвел” наконец-то смог выйти за рамки, которыми был стеснен при производстве киношных блокбастеров. Там рисковать никому не дают (ну кроме разве что Джеймса Ганна) и делают хоть и яркие, но весьма стандартные кинокомиксы. В сериале же нам совершенно неожиданно подарили возможность увидеть привычных героев в непривычном антураже, прекрасно спародировали старые ситкомы с их порой надуманным и неловким, но очень ламповым юмором, а заодно вбросили пару несложных загадок.
Ну а когда в сюжет были вброшены спецагенты, мое первое впечатление о сериале окончательно подтвердилось. Я видел хорошую шутку на этот счет:
”После четвертой серии ”ВандаВижн” многие фанаты стали просить сделать отдельный сериал о том, как спецагенты расследовали бы различные дела в супергеройском сеттинге. Ну так я вам скажу, что такой сериал уже есть и у него целых семь сезонов”.
Да, да, да, ”ВандаВижн” все девять эпизодов напоминала мне столь любимых мной ”Агентов ЩИТ”. Виртуальная реальность — это Фреймворк, обретшая супергеройские способности Моника — это Дейзи, Джимми Ву и Дарси — почти ФитцСиммонс. Да что там, в сериале даже связующее звено в виде Даркхолда появляется!
Да, друзья, если вам понравилась ”ВандаВижн” и вы хотите побольше подобных приключений, то приятного вам просмотра ”Агентов”!
И тем обиднее мне, что ”Агенты ЩИТ” не получили такого внимания и популярности. Не хватило громких имен в списке персонажей, увы.
В общем, если вы помните, как сильно я люблю ”Агентов”, то поймете, почему мне понравился ”ВандаВижн”. Восемь из девяти серий прошли очень бодро, интересно и захватывающе, пусть большинство сюжетных ходов угадывалось. Единственное, восьмая серия, с флешбеками Ванды, показалась мне какой-то необязательной. По большому счету в ней нам не рассказали ничего нового, кроме маленького эпизода ее прощания с Вижном. Весьма кринжового эпизода (об этом чуть позже). Но, возможно, эта серия была для не особо погруженных зрителей, так как моей жене эпизод понравился и она говорила, что узнала много нового.
Вкратце выскажусь еще по некоторым деталям.
1) Камео Ртути из Людей Икс. Многие были возмущены, что его ”бездарно слили”, и я решительно этого не понимаю. Сами себе напридумывали мультивселенных и Мефисто, хотя сериал никак этого не заявлял, а потом недовольны, что в нем все оказалось не так. Ваши ожидания — ваши проблемы, как говорится. Мне было очень приятно увидеть горячо любимого мной персонажа, к тому же с такими крутыми отсылками. Например, в одном из моментов Ванда говорит ”Пипец” (если хотите расшифровку этой отсылки, напишите в комментах, мне лень ее в посте расписывать).
Ну оказался это левый чувак, и что теперь? Ну взяли бы на его роль кого-то другого, разве лучше бы было? А тут вроде как дань уважения.
2) Главный минус. По мне главным минусом сериала является вся эта тема с колдовством. Понимаете, Киновселенная Марвел всегда делала упор на технологичность. Даже скандинавские боги у нее — это просто пришельцы из другого мира, которые живут очень долго. И даже в Докторе Стрэндже магия выглядела более технологичной: темные измерения, вот это вот все. В ”ВандаВижн” же была чистейшая концентрированная магия из тех самых сказаний и легенд народов мира: ведьмы, костер, магические руны, вот это вот всё.
3) Главный плюс. Игра Элизабет Олсен. Я смотрел сериал и просто поражался, как актриса умудрялась выдавать такую мощнейшую гамму эмоций. Мне кажется, она порой даже слишком сильно старалась для легкого развлекательного шоу — вот что значит школа русского театра! Радость, печаль, злость, отчаяние, страх — Ванде дали разыграться на полную катушку! А как эффектно она пародировала классические ситкомовские роли — я был просто в восторге. Ванде дали раскрыться и показать себя в полной мере как персонажу, Элизабет Олсен — как актрисе. И вот пусть потом кто-то скажет, что супергероика — это несерьезный жанр. И тем обиднее, что на серьезных кинопремиях такие роли по-прежнему не воспринимаются всерьез (за редким исключением вроде Джокера у Леджера и Феникса).
4) Немного о кринже. Вся романтическая линия Ванды и Вижна, тянущаяся еще с ”Войны бесконечности” (а то и с ”Противостояния”). Я понимаю, что это комиксовый канон. Я понимаю, что Вижн — это больше, чем робот. Но все равно очень странно видеть, как молодая и симпатичная девушка строит отношения с красномордым существом из микросхем и проводов! И особенно сильно это проявилось в офисе ”МЕЧа”, когда она стояла возле тела Вижна. Я вот реально не мог по-настоящему поверить в их любовь.
5) Ну и мне решительно непонятны претензии зрителей, которым, видите ли, показали недостаточно масштабные события. Ребята, это малые экраны, которые многие вообще не посмотрят. Ну не будут там делать ключевые изменения, которые повлияют на всю КВМ! И то же самое будет в ”Сокол и Зимний солдат” и в других сериальных проектах! Локальный конфликт на небольшой срок, не более.
Кстати, ”Сокол и Зимний солдат” выйдет уже совсем скоро, и по трейлерам и фрагментам сериала у меня складывается стойкое ощущение, что пока всё, что делает ”Дисней Плюс”, становится ”Агентами ЩИТ”. И это здорово! Хоть и не так круто, как ”Агенты”. Я все еще надеюсь на возвращение Дейзи и компании.
Финальная сцена после титров очень прикольная. Кстати, я, увидев хижину в горах, с какого-то перепугу подумал на Невероятного Халка и Эдварда Нортона. Было бы очень странно, с учетом того, что Халк в КВМ уже давно другой, а тот фильм вообще не вспоминают. Но как-то у меня на мгновение такая ассоциация щелкнула. Забавно.
Что ж, мой вердикт: сериал однозначно очень годный и рекомендованный мной к просмотру. Пишите свои впечатления, если уже смотрели. А если нет, то посмотрите, а то что вы как эти.
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