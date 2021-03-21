"Marvel" наконец-то смог выйти за рамки, которыми был стеснен: киноблогер RusDelfi о новом сериале ”ВандаВижн”

Что ж, если и реанимировать блог, то, пожалуй, постом, который я хотел написать еще до его закрытия - обзор на ”ВандаВижн”. Тем более, что я от сериала в восторге!

Если вы такой же фанат Киновселенной Марвел, как и я, то приятного прочтения, если нет… Ну все равно приятного прочтения, что я, зря старался что ли.

Итак, по сюжету действие происходит после завершения третьей фазы. Танос побежден, Тони Старк героически погиб, Кэп ушел на пенсию, а Ванда… Ванда совершенно внезапно попадает в ситком пятидесятых с еще более внезапно живым Вижном. Но довольно скоро мы понимаем, что все происходит не просто так и за идиллистической картинкой пятидесятых скрывается нечто БОЛЬШЕЕ.

Затем сериал разгоняется и ближе к концу становится более привычным марвеловским действием.

И первая мысль, которая у меня возникла…

Нет, давайте все же по порядку.

Первые две серии, в черно-белом стиле и с живой аудиторией, большинству зрителей зашли меньше всего. Мол, сюжет не двигают, мы поняли, что Ванда в виртуальной реальности, давайте уже дальше. Но я категорически не согласен с таким подходом. Более того, именно эти серии остаются у меня самыми любимыми. ”Марвел” наконец-то смог выйти за рамки, которыми был стеснен при производстве киношных блокбастеров. Там рисковать никому не дают (ну кроме разве что Джеймса Ганна) и делают хоть и яркие, но весьма стандартные кинокомиксы. В сериале же нам совершенно неожиданно подарили возможность увидеть привычных героев в непривычном антураже, прекрасно спародировали старые ситкомы с их порой надуманным и неловким, но очень ламповым юмором, а заодно вбросили пару несложных загадок.

Ну а когда в сюжет были вброшены спецагенты, мое первое впечатление о сериале окончательно подтвердилось. Я видел хорошую шутку на этот счет:

”После четвертой серии ”ВандаВижн” многие фанаты стали просить сделать отдельный сериал о том, как спецагенты расследовали бы различные дела в супергеройском сеттинге. Ну так я вам скажу, что такой сериал уже есть и у него целых семь сезонов”.