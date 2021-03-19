19.03.2021, 07:10
Определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги Европы
Фото: Scanpix
Наибольшее представительство у Англии и Испании. За выход в полуфинал поспорят по два клуба из этих стран.
”Арсенал” и ”Манчестер Юнайтед” будут представлять островитян, а ”Гранада” и ”Вильярреал” — пиренейцев. Так же на этой стадии сыграют итальянская ”Рома”, хорватское ”Динамо”, ”Аякс” из Нидерландов и чешская ”Славия”.
Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Первые матчи 1/4 финала ЛЕ состоятся 8 апреля, ответные — 15 апреля.
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