Определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги Европы

”Арсенал” и ”Манчестер Юнайтед” будут представлять островитян, а ”Гранада” и ”Вильярреал” — пиренейцев. Так же на этой стадии сыграют итальянская ”Рома”, хорватское ”Динамо”, ”Аякс” из Нидерландов и чешская ”Славия”.