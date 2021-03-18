ФОТО | Блондинка из ”Шахтера” вдохновит игроков на реванш

Самой заметной фигурой в команде стала ведущая клубного телевидения Ольга Каленчук, покорившая итальянских фанатов за время недолгого пребывания в Риме, утверждает "МК".

Пока Ольга помогает создать в команде настроение для реванша, мы предлагаем вам поближе познакомиться с красавицей из Украины.

Полное расписание сегодняшних матчей

Шахтер -Рома

Арсенал – Олимпиакос

Динамо Загреб – Тоттенхэм

Мольде – Гранада

Янг Бойз – Аякс

Вильярреал – Динамо Киев

Милан – Манчестер Юнайтед

Рейнджерс – Славия

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.