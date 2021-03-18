Luminor представил клиентам новое мобильное приложение

По словам руководителя отдела цифровых каналов Luminor Пертту Крёгера, мобильное приложение изначально будет иметь все основные функции, такие как просмотр остатка на счёте, платежи и управление банковскими карточками.

”Банкинг переселился в смартфоны, и мы рады предоставить клиентам платформу, которую они ждали. Новое приложение по дизайну похоже на новый интернет-банк, запущенный в конце прошлого года, и мы в течение года будем добавлять в него новые функции”, — сказал Крёгер.

В этом году планируется добавить решение для обмена сообщениями с клиентом в интернет-банке и в мобильном банке, автоматические уведомления (push notifications) и возможность использования биометрии. Также в этом году добавится возможность поговорить с сотрудником банка прямо из интернет-банка или мобильного приложения. Кроме того, банк работает над тем, чтобы до конца года предоставить клиентам решения для мобильных платежей Apple Pay и Google Pay.

Вы можете войти в новое мобильное приложение Luminor с помощью Smart-ID, Mobiil-ID и PIN-калькулятора. Вы входите в систему с одним признаком пользователя, при этом видны все аккаунты, принадлежащие этому пользователю. „Luminor Eesti” мобильное приложение можно скачать в App Store или в магазине Google Play. Приложение не работает в операционных системах Windows и Huawei.