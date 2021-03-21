Какая платформа для видеообщения лучшая?

Нет сомнений, что качественные устройства, хорошее соединение с интернетом и эффективные платформы для видеообщения стали основными ключевыми словами для удаленной работы. Виртуальные совещания стали обычной частью рабочей рутины даже в тех фирмах, где еще год назад в них не было необходимости. По сравнению с прошлой весной, сегодня мы находимся в ситуации, когда связанные с удаленной работой процессы большей частью уже успешно эксплуатируются, а решения работают. Однако видеообщение остается актуальным, будь то ради экономии времени или для избегания близких контактов.

Какая платформа для видеосовещаний самая лучшая?

Видеообщение предполагает наличие хороших устройств и качественного соединения с интернетом, но многие нюансы зависят от выбранной видеоплатформы. Крупные бренды Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet или Cisco Webex за последний год получили миллионы новых пользователей. Каждое предприятие по-разному измеряет рост своих пользователей, зачастую эти цифры нельзя сравнивать, но ясно одно – прирост был не на десятки, а на сотни, а то и тысячи процентов, причем для всех платформ. Старые добрые платформы Skype и Facebook Messenger тоже постоянно пополняются новыми функциями, при отсутствии более развитых альтернатив они также подходят для простых совещаний. К тому же существует целый ряд более скромных брендов – Pexip, Bluejeans, GoToMeeting, Lifesize. Какая же платформа лучше всех?