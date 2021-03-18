Мнение: Михаил Кылварт получил вместо вакцины дозу токсичной российской пропаганды(271)
Я совершенно уверен, что российская вакцина от коронавируса ”Спутник V” ничем не хуже американских и китайских вакцин. Моя уверенность основана на том, что российская школа медицинской вирусологии имеет столетнюю историю. Стоит упомянуть, что вирусы были открыты именно российским учёным Дмитрием Ивановским в 1892 г. Вирусологии в СССР повезло определённо больше, чем, например, генетике. Эта наука не стала жертвой волюнтаризма Сталина, и советская школа вирусологов успешно развивалась даже в годы репрессий. Советские учёные разработали вакцины от ряда смертельных болезней — чумы, сибирской язвы, клещевого энцефалита, полиомиелита. Российский ”Спутник V” продолжает этот ряд достижений. Однако я также был уверен, что российские власти будут использовать вакцину против коронавируса в качестве инструмента для усиления своего геополитического влияния.
Об этом я написал на своей странице в FB ещё 20 декабря прошлого года. Вот цитата из моей публикации: ”И, как сводки с фронта, российские медиа ежедневно сообщают о триумфе российской вакцины: партия вакцины поступила в Венгрию! Турция закупает российскую вакцину! Казахстан и Алжир строят заводы по производству российской вакцины! Армения и Киргизия получили партии российской вакцины! Всех белорусов привьют ”Спутником V”! По мнению российских властей, каждое такое сообщение — свидетельство очередной геополитической победы Путина. Русскоязычное сообщество Эстонии живёт в российском информационном пространстве. Поэтому я не удивлюсь, если опросы покажут, что многие русскоязычные жители Эстонии готовы делать прививки только вакцинами российского производства. В сетях эта идея продвигается очень активно.
Так российские вакцины против коронавируса стали ещё одним инструментом гибридной войны России. И когда настанет время массовой вакцинации, не исключено, что на улицы Таллинна, Риги и Берлина выйдут демонстранты, требующие, чтобы Путин спас их от коронавируса. А заодно и от Евросоюза”.
Три месяца спустя мой прогноз практически сбылся. Среди русскоязычных жителей Эстонии нарастает волна требований допустить в страну российскую вакцину, потому что вакцинам иностранного производства доверия нет. А на гребне этой волны вполне ожидаемо оказался мэр Таллинна Михаил Кылварт. Именно кумир Ласнамяэ стал рупором страхов, сомнений и тревог тех русскоговорящих граждан, что живут в Европе с головой, повёрнутой в сторону Москвы. Михаил Кылварт обратился с письмом к премьер-министру Кае Каллас с требованием ввести чрезвычайное положение в стране и начать переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцин в Эстонию. Михаил Кылварт мотивировал своё обращение искренней заботой о здоровье сограждан, в первую очередь, жителей Таллинна, где темпы распространения вируса бьют европейские рекорды.
Призыв Кылварта был мгновенно услышан на российском телевидении, и градоначальника Таллинна тут же призвали в эфир одиозной пропагандистской программы ”60 минут” канала ”Россия-1”. Прожжённая до такой степени, что клейма ставить негде, журналистка-ухарь Ольга Скабеева ухватила Мишу из Таллинна за бока и начала вытряхивать из него всё, из чего можно слепить продукт с лейблом ”Роспроп”. Помогал Ольге её подручный и муж по совместительству Евгений Попов. Нужно заметить, что Кылварт пробовал вяло отбиваться, да только напрасно: на то и щука Скабеева, чтобы эстонский карась в московскую уху попал.
Последовал диалог глухих с неуслышанным. Скабеева: ”Америка делиться своей вакциной не будет, и европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью. К официальной Москве, Путину и России”. Кылварт: ”Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране…”. Скабеева: ”Я правильно понимаю, что вы обратились к России, понимая, что американцы не помогут?”. Кылварт: ”Ну, вы видите, я ведь не обратился непосредственно к российскому правительству…”. Попов: ”Прямо скажем, чего уж там, политически рискованное заявление вы сделали — обратиться напрямую к России”. И вот как Кылварт ни отбивался, сделали из него ходока до Путина. И, конечно, по паутине соцсетей тролли и активисты разнесут эту весть по всему миру: ”Прибалтика приползла на коленях просить помощи у России”. Укол российской пропаганды токсичен, ни одна вакцина не поможет нейтрализовать этот яд.
И вот вопрос: неужели Михаил Кылварт, весьма опытный политик, не подозревал, что с ним сделают и во что превратят в жерновах российской пропаганды? Наверняка, знал. Так почему рискнул, чего хотел добиться? Сам Кылварт в интервью Delfi.rus объяснил свой порыв желанием привлечь внимание к бедственному положению с коронавирусом в Эстонии. Дело, конечно, благое. Только я в эту искренность не поверил. Объясню, почему.
Во-первых, Михаил Кылварт всё время пытается переложить ответственность за плачевные дела с коронавирусом в Таллинне на правительство. Естественно, в условиях чрезвычайного положения закрывать торговые центры, штрафовать и наказывать должно правительство. То есть грязную работу сделает Кая Каллас, а Михаил Кылварт останется в белом кимоно и не при делах. А вот взял бы наш городской голова да лучше убедил учителей подведомственных школ прививаться. Ведь только половина школьных педагогов согласились вакцинироваться. А школы — это на сегодня главный рассадник заразы.
Во-вторых, Михаил Кылварт не может не понимать, что ”Спутник V” не прошёл всех испытаний, а над его характеристиками прямо переливается всеми красками фальсификации завеса секретности. Иначе не объяснить, почему в прессе нет ни малейшего упоминания о возможных побочных эффектах вакцинации ”Спутником V”. А они есть. Например, семья моих знакомых в Москве получила две дозы вакцины. Два члена семьи никаких побочных эффектов не испытали, а у двоих два дня держалась температура. В Томске у моей сестры после первой дозы повысились температура и давление, после второй всю ночь ломало кости и тянуло мышцы, от боли даже ”найз” не помогал. Через сутки после прививки всё прошло. И такое состояние для привитых — естественно. Однако российские власти полностью стерилизовали информационное пространство от критики в адрес ”Спутник V”. Это только вызывает подозрения. Россия, конечно, своеобразная страна: недавно там предложили принять закон об уголовной ответственности за распространение информации о росте цен. Возможно, критика в адрес российских вакцин будет приравнена к покушению на основы конституционного строя.
В-третьих, в России многие регионы испытывают хронический дефицит вакцины от коронавируса. Темпы вакцинации падают. Путин не так давно признал, что в некоторых регионах вакцинация ещё и не началась. Впрочем, вся статистика по количеству получивших вакцину строго засекречена, поэтому реальной информации нет, а та, что появляется в СМИ, вызывает серьёзные сомнения. Так, 4 марта Путин заявил, что обе дозы вакцины получили 2 млн россиян. А 15 марта Российский фонд прямых инвестиций, курирующий вакцинацию, сообщил, что уже 3,5 млн россиян привиты обеими дозами. Прямо взрывной рост, или взрыв мозга какой-то! Поэтому расчёт Кылварта на то, что Россия начнёт делиться своей вакциной с Эстонией, представляется иллюзорным: у России этой вакцины просто нет в достаточном количестве и российское правительство лихорадочно ищет возможности организации производства вакцины за рубежом.
Знает об этом Кылварт? Не может не знать. Значит, он просит российскую вакцину, будучи уверенным, что ничего не получит. Но просит. Зачем? Потому что этого от него ждут озабоченные русские в Эстонии — основа его электората. И этот электорат смотрит именно российские телеканалы. Лучшего способа коммуникации, чем стать звездой на канале ”Россия-1”, для Кылварта и не придумать. А с учётом того, что списки гостей для участия в политических ток-шоу на российских государственных телеканалах составляют в администрации президента России, можно констатировать, что порыв Кылварта оценили по достоинству.
И вот уже взорвался русскоязычный сегмент FB в Эстонии: Миша молодец! Кылварту верим! Кылварта в премьеры!
Конечно, риск вляпаться в грязь российской пропаганды может быть оправдан электоральными рейтингами и компенсируется победой на выборах. Но спекуляция на проблемах страны как предвыборный ход рушит репутацию любого политика и оправдана быть не может.
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