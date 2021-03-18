18.03.2021, 13:48
ВИДЕО | Фигуристка Медведева взорвала TikTok
Фото: Scanpix
Российская чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новое видео в TikTok. В ролике спортсменка рассказывает о частых фразах, которые слышит в свой адрес.
”Моя бабушка — твоя фанатка”, ”Ты пируэты крутишь?”
”Пируэты, да”, — отвечает Медведева.
Видео собрало 40 тысяч просмотров за два часа.
Осенью 2020 года фигуристка сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусом, который поразил ее легкие.
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