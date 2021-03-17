ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Бавария" и "Челси" идут дальше

В первом матче противостояния немецкий клуб уверенно победил в гостях "Лацио" — 4:1. В ответной встрече "Бавария" также не дала сопернику расслабиться и выиграла у себя дома — 2:1. Гости из Рима забили гол усилиями Пароло только на 82-й минуте.

Во втором матче дня у "Челси" не было проблем — победа 2:0 и 3 безответных мяча в ворота мадридцев по сумме двух матчей. Лондонцы выходят в 1/4 финала.

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