В свои 38 лет я одна из самых молодых учителей в школе. Что ждет русскоязычное образование?

Я работаю в школе с русским языком обучения. В свои 38 лет я одна из самых молодых учителей в школе. Когда я решила вернуться в профессию, я переживала, что в возрасте 36 лет не смогу понять детей младшего школьного возраста. Дело в том, что учителем начала работать в 24 года и период до моих 30 был самым деятельным: идеи, вдохновение, активность…

Да, был страх по возвращении, но всё сложилось хорошо. Взаимопонимание найдено. Большинство коллег годятся мне в матери или в старшие сестры. Одна недавно назвала ”девочкой”… Это опытные и мудрые люди, профессионалы. Кто-то уже пенсионер, но продолжает энергично делиться знаниями с подрастающими умами. В основном, учителя старшего поколения получили образование в России: в Пскове, в Санкт-Петербурге, в вузах других городов. Мало кто из старших коллег учился в Эстонии. Разве что русские филологи и единицы среди других предметников.

В последнее время мы все чаще говорим о том, какая школа останется в Эстонии: будет ли это единая школа, школа с эстонским языком обучения, или ничего не поменяется? А я думаю: что же будет с русской школой через 15-20 лет? Средний возраст учителя в Эстонии 50 лет, половина учителей старше 50, одна пятая старше 60. Новые учителя приходят в эстонские школы — они получают местное образование, проходят практику и устраиваются в комфортную для себя среду. Последние два года количество заявлений от желающих получить профессию учителя в вузы выросло — это радует. В то же время в русские школы (особенно это касается Ида-Вирумаа) учителей найти сложно.

Да, государство старается: повышение зарплаты, программы а-ля Noored Kooli, переобучение…Все эти меры больше работают на школу с эстонским языком обучения. Русская школа не молодеет. Что будет через 15-20 лет? Я буду в предпенсионном возрасте, что уж говорить о коллегах постарше?.. Дорогие читатели, как вы думаете, кто будет работать в русской школе через 20 лет? Может у вас есть инициативные знакомые, будущие учителя — потенциальные кадры?

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