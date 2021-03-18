"Убить Эскобара". Как шотландский наемник охотился на кокаинового короля

Лидер колумбийского медельинского картеля Пабло Эскобар, один из самых богатых преступников в истории, был крупнейшим производителем и продавцом кокаина. Его картель обеспечивал до 80% мирового оборота этого наркотика.

Конкурирующая колумбийская группировка наняла ветерана британского спецназа САС, чтобы избавиться от Эскобара.

Новый документальный фильм "Убить Эскобара" повествует об этой операции, ее провале и одном из участников.

Режиссер Дэвид Уитни рассказывает, что Макэлис, родившийся в Глазго в 1942 году, был сложным человеком с массой внутренних проблем.

Он вырос в Ридри, пригороде крупнейшего города Шотландии, рядом с печально знаменитой тюрьмой Барлинни, где сидел его отец — мужчина крутого нрава и склонный к насилию.

"Армия дала мне технику убийства, а Глазго — бойцовские качества", — говорит в фильме 78-летний Макэлис.

Чтобы найти выход своей природной агрессивности, он в 17 лет записался в парашютно-десантные войска, и вскоре стал военнослужащим элитного 22-го полка САС.

В 1969 году, после участия в спецоперациях в джунглях Борнео, где САС помогала султану Брунея в борьбе с повстанцами, которых поддерживала Индонезия, Макэлис уволился из армии. Это решение он считает главной ошибкой своей жизни.

Ветеран кочевал с одной работы на другую и нигде не задерживался надолго. Он чувствовал себя потерянным неудачником, стал раздражительным, попал в тюрьму за избиение своей девушки.

Выйдя на свободу, Макэлис подался в "солдаты удачи". Полученные в армии навыки он использовал в Анголе, Южной Родезии (ныне Зимбабве) и ЮАР.

В 1976 году в Анголе он познакомился с неким Дэйвом Томкинсом. Тот был не очень хорошим солдатом, зато умел заключать сделки и добывать оружие.

Они стали неразлучными друзьями, и именно Томкинс передал Макэлису заказ на Эскобара.

Хорхе Сайседо из наркокартеля "Кали" задумал покончить с более сильным соперником и поручил Томкинсу подобрать нужных людей. Первым, к кому обратился посредник, был Макэлис.