Российскому лыжнику после эстафеты рассказали о трагедии в семье

— Да, у меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля, на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке. После гонки я еще удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил, это потому, что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и все рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъеме после медали, и тут такие новости...