17.03.2021, 15:22
Российскому лыжнику после эстафеты рассказали о трагедии в семье
Foto: TASS/Scanpix
Серебряный призер чемпионата мира в эстафете Артем Мальцев в интервью газете "Спорт-Экспресс" рассказал о том, что произошло с ним несколько недель назад после эстафеты на чемпионате мира.
— Правда, что у вас в семье случилась трагедия, но вам сказали об этом только после эстафеты на чемпионате мира?
— Да, у меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля, на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке. После гонки я еще удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил, это потому, что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и все рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъеме после медали, и тут такие новости...
В составе российского коллектива, выступавшего под нейтральным флагом, Мальцев завоевал серебро чемпионата мира.
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