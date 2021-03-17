Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей

Байден сказал Стефанопулосу, что во время телефонного разговора в конце января предупреждал Путина о потенциальной ответственности в случае вмешательства в выборы в США.

”Он за это заплатит, - сказал Байден. — У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. В начале разговора я сказал: я знаю тебя, а ты меня. Если будет установлено, что это произошло, то будьте готовы".

Далее Стефанопулос задал вопрос: "Получается, вы знаете Владимира Путина. Как вы думаете, но — убийца?" (So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?)

"Ммм, я думаю, да", - ответил Байден. ("Hmm, I do,")

Однако также американский президент сказал, что, возможно, есть области, в которых Россия и США могут работать вместе — в общих интересах. Он напомнил о своем январском решении продлить соглашение договора с Россией, касающегося вопросов вооружения.

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