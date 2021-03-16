ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Модрич добил "Аталанту"

В первой встрече испанцы выиграли в гостях 1:0, поэтому итальянцам пришлось бы обыгрывать мадридцев на их поле. Чуда не случилось — класс "Реала" на сегодня выше, чем у "Аталанты", о чем и говорит итоговый счет — 3:1 в пользу испанцев. Бензема, Рамос и Асенсио отличились у "Реала", гол престижа у итальянцев забил Муриэль.

"Горожане" так же в гостях обыграли "Боруссию" еще более крупно — 2:0. И в ответной встрече был зафиксирован такой же счет — "Сити" победили. Голы на счету Де Брюйне и Гюндогана.

В среду 17 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся ответные встречи еще двух пар клубов — "Бавария" примет "Лацио", а "Атлетико" на выезде сразится с "Челси".

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