Кто выбирает автомастерскую в случае ДТП — страховщик или владелец автомобиля?

По словам руководителя отдела убытков транспортных средств Seesam Анти Отсла, зачастую водитель, впервые попавший в дорожно-транспортное происшествие, испытывает затруднения с действиями после аварии, и это вполне понятно.

”Если человек помнит название своего страховщика, это уже хорошо, поскольку именно его следует уведомить о страховом случае, например, с помощью сайта”, — указывает Отсла.

Обычно на сайте страховщика есть и перечень рекомендуемых партнеров. С автомобилями на гарантии разумно обращаться в представительство соответствующей марки. При ремонте же негарантийных транспортных средств возможностей выбора больше и можно также воспользоваться услугами независимых мастерских.

У многих людей отсутствует опыт взаимодействия с ремонтными мастерскими и возникает вопрос, какую мастерскую из длинного перечня выбрать и кому доверить ремонт. По словам Отсла, партнерами страховых обществ являются надежные ремонтные фирмы, проверенные длительным сотрудничеством. Поэтому выбирать стоит скорее по таким показателям, как местоположение мастерской и длительность ожидания ремонта. Во всех этих мастерских работу выполняют качественно.

”Если клиент желает воспользоваться услугами ремонтной мастерской, которой нет в списке страховой компании, страховщик вправе запросить сопоставимое предложение цены восстановительного ремонта автомобиля и возместить разумные издержки. При обращении к партнеру страховой компании, как правило, не требуется запрашивать предложение в нескольких мастерских”, — объясняет Отсла.

Если подходящая мастерская выбрана, автовладельцу следует передать бразды правления представителю мастерской. Партнеры страховых обществ обладают многолетним опытом работы и точно знают, какие документы необходимо предоставить страховщику и как это сделать. Когда все материалы по ущербу предоставлены в корректном виде, страховщик и мастерская при необходимости будут взаимодействовать, и по окончании ремонта клиенту останется лишь снова сесть в свой автомобиль.

”Еще нужно помнить, что если автомобиль является необходимым ежедневно средством передвижения, то следует учитывать непредвиденные ситуации и смотреть, чтобы у владельца страхового полиса КАСКО была также защита в виде замещающего автомобиля. Многие ремонтные мастерские также предоставляют подменный автомобиль на время ремонта за небольшую плату или вовсе бесплатно. В списке ремонтных мастерских обычно имеется соответствующая пометка”, — говорит страховщик.