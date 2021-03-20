"Особенно жутко от того, что это — дети": фильм о суицидальной игре ”Синий кит”впечатлил кинокритика
Мексиканский фильм с таким длинным названием — ещё один из той программы фильмов, которую предлагает онлайн фестиваль PÖFF. Фильм участвовал в программе молодёжного кино на последнем фестивале и собрал там хорошую прессу. И, пожалуй, было за что.
Смотреть его достаточно неуютно. Не страшно, не противно, а именно неуютно. Потому что с самого начала фильма нам заявлено, куда всё будет двигаться, туда оно, в общем, с неотвратимостью и двигается, преодолевая все неожиданные препятствия, которые выстраивают на пути этого непреодолимого жизнь и режиссёр.
Это фильм про так называемую игру ”Синий кит”, о которой слышали почти все, но я надеюсь, в реальности не сталкивался никто. Потому что её не существует, а если существует, то только в том виде, в котором эта ”русская игра”, как говорят герои фильма, показана в ”Двух китах..”. Согласно версии мексиканского режиссёра, в ”Синем ките” ввязавшийся в него подросток должен выполнить 50 различной сложности и криповости челленджей, которые присылает ему сообщением анонимный (ну как анонимный? — теоретически анонимный) ”администратор”. Последним, пятидесятым челленджем будет убить себя. Все подростки, начинающие играть в эту игру, это знают. И какая-то часть из них не соскакивает. Потому что зашквар.
Хотя снова — как все? В фильме мы видим, что во всём гигантском Мехико (пятом на данный момент по численности населения городе мира, Москва, на минуточку, со своим 24 местом рядом не валялась) в эту игру играют всего два человека. Точнее, один. Только этот один думает, что их двое. На самом деле Элиса тоже играет в игру, но это отдельная игра, её собственная. Только направлена она ровно в ту же точку, что и меняющиеся челленджи Феликса — к умиранию.
Это в фильме и есть самое неуютное. Ты видишь двух школьников, которым, ну сколько, ну лет по шестнадцать, максимум семнадцать. Которые знают, что скоро умрут. И не от какой-то там неизлечимой болезни, что наполняло бы фильм совсем другим пафосом и атмосферой, а просто потому, что так хотят. Когда Элиса спрашивает у Феликса, почему он хочет умереть, он отвечает: ”Наверное потому, что я грустный”. При этом он весь фильм открещивается от своей принадлежности к субкультуре эмо, он обычный, нормальный, немного одинокий подросток, который решил умереть. Да, правила ”Синего кита” гласят, что если ты соскочишь, то придут загадочные ”русские убийцы” и истребят всю твою семью. Но мне кажется, Феликсом в самой меньшей степени движет страх за маму. Он грустный, и ему как-то некуда приткнуться. Поэтому он решает приткнуться в смерть. Даже пробудившаяся любовь не может его остановить. Потому что влюбляется он не в кого-нибудь, а в Элису, девочку-воронку, которая затягивает в потусторонность, утягивает из этого мира примерно всех, кто попадает на орбиту её притяжения.
Что касается Элисы, там всё понятнее. Девочка давно решила умереть и просто боится сделать это одна. Ей просто нужна компания. Во всяком случае, поначалу. Потом-то она тоже, кажется, искренне влюбляется, и, понятно, что это тоже ничего не меняет (но разве это что-то меняет?), с этой дороги не сойти. Даже при желании сложно, а уж тем более при его отсутствии.
Неуютным делает этот фильм манера изложения режиссёра Хорхе Кучи. Он не вопиет к городу и миру с требованием остановить, запретить и отменить ”Синего кита”, он не ужасается тем поистине диким вещам, которые творят его герои в своих последних челленджах. Он как будто просто констатирует, что такие дети есть. И ничего с ними не сделать. И особенно жутко именно от того, что это — дети. Дети, единственным желанием которых в жизни является желание умереть.
Тоже являются частью вселенной, как ни невозможно это осознавать.
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