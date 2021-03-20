"Особенно жутко от того, что это — дети": фильм о суицидальной игре ”Синий кит”впечатлил кинокритика

Мексиканский фильм с таким длинным названием — ещё один из той программы фильмов, которую предлагает онлайн фестиваль PÖFF. Фильм участвовал в программе молодёжного кино на последнем фестивале и собрал там хорошую прессу. И, пожалуй, было за что.

Смотреть его достаточно неуютно. Не страшно, не противно, а именно неуютно. Потому что с самого начала фильма нам заявлено, куда всё будет двигаться, туда оно, в общем, с неотвратимостью и двигается, преодолевая все неожиданные препятствия, которые выстраивают на пути этого непреодолимого жизнь и режиссёр.

Это фильм про так называемую игру ”Синий кит”, о которой слышали почти все, но я надеюсь, в реальности не сталкивался никто. Потому что её не существует, а если существует, то только в том виде, в котором эта ”русская игра”, как говорят герои фильма, показана в ”Двух китах..”. Согласно версии мексиканского режиссёра, в ”Синем ките” ввязавшийся в него подросток должен выполнить 50 различной сложности и криповости челленджей, которые присылает ему сообщением анонимный (ну как анонимный? — теоретически анонимный) ”администратор”. Последним, пятидесятым челленджем будет убить себя. Все подростки, начинающие играть в эту игру, это знают. И какая-то часть из них не соскакивает. Потому что зашквар.

Хотя снова — как все? В фильме мы видим, что во всём гигантском Мехико (пятом на данный момент по численности населения городе мира, Москва, на минуточку, со своим 24 местом рядом не валялась) в эту игру играют всего два человека. Точнее, один. Только этот один думает, что их двое. На самом деле Элиса тоже играет в игру, но это отдельная игра, её собственная. Только направлена она ровно в ту же точку, что и меняющиеся челленджи Феликса — к умиранию.