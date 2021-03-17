Преступление и наказание: исполнители мартовской депортации в Эстонии

Таллиннский окружной суд в своем решении от 6 апреля 1999 года счел доказанной вину Клаассеппа в высылке 15 лиц и попытке высылки 2 лиц.2 Одним из основных спорных вопросов в суде стал вопрос того, когда у обвиняемого появилась осведомленность о депортации. От этого зависело, какие связанные с депортацией деяния можно было вменять ему в вину.

Первым лицом, осужденным в Эстонии за проведение депортации 1949 года стал работавший оперуполномоченным в Ляэнеском отделе МГБ Йоханнес Клаассепп (род. 1921). 22 января 1999 года Ляэнеский уездный суд признал Й. Клаассеппа виновным в высылке из Эстонии 8 семей (23 лиц) и попытке высылки из Эстонии 2 семей (9 лиц).1

Суды нашли, что эти документы были важны при исполнении решения о высылке, и своей подписью руководители оперативных групп взяли на себя ответственность за правдивость документа. Сложнее было доказать участие в подготовке депортации.

В целом, суды считали вину руководителей оперативных групп доказанной, прежде всего, на основании составленных и подписанных ими документов — заполненные и подписанные в жилище высылаемых опросные листы о семье; заполненные в пунктах сбора листы передачи лиц и собственноручно составленные рапорты о чрезвычайных событиях, произошедших в ходе работы оперативной группы.

Во-вторых, их обвиняли в деятельности в качестве руководителей оперативной группы, в задачи которой входило задержание депортируемых и их доставка на пункты сбора под вооруженным конвоем.

Оперуполномоченные министерства государственной безопасности ЭССР (далее МГБ) обвинялись, во-первых, в подготовке депортации, которая заключалась в том, что в феврале и марте 1949 года они установили данные лиц и их семей, признанных ”кулаками”, ”националистами” и ”пособниками бандитов”, а также их местоположение ”с целью уничтожить национальную, оказывающую оккупационному режиму сопротивление и признанную кулацкой социальную группу”, в результате чего эти лица подверглись депортации.

Поскольку в ходе следствия не удалось выявить осведомленность оперуполномоченных МГБ о том, с какой целью они в феврале и в начале марта 1949 года составляли документы о местоположении и составе семей, признанных кулаками, националистами и пособниками бандитов, то Ляэнеский уездный суд постановил, что до решения о депортации Совета министров ЭССР от 14 марта Клаассепп не мог знать, что составленные и подписанные им документы направлены на подготовку высылки жителей из Эстонии. Поэтому в качестве письменных свидетельств суд принял только те документы, которые Й. Клаассепп составил и подписал, и на которых была указана дата позднее чем 14 марта 1949.

В поданной на решение уездного суда апелляции защитник Клаассеппа утверждал, что осведомленность Клаассеппа о депортации и не доказана. Это утверждение окружной суд отклонил, поскольку будучи сотрудником госбезопасности он должен был понимать, что проводит депортацию, когда он ночью при помощи военных уводил из дома целые семьи и грузил их в вагоны для скота.

Однако окружной суд счел произвольным вывод уездного суда о том, что Клаассепп узнал о депортации лишь после постановления ВС ЭССР от 14 марта. Суд постановил, что поскольку отсутствуют доказательства того, когда Клаассепп узнал о предстоящей депортации, то следует исходить из его собственных утверждений, что он узнал за день, т.е. 24 марта 1949. Поэтому окружной суд исключил из списка доказательств документы, составленные Клаассеппом до вышеназванной даты.

При назначении наказаний в качестве смягчающего обстоятельства уездный суд принял во внимание, что во время работы в системе безопасности ЭССР у Клаассеппа не было возможности морального выбора. Такой вывод можно счесть сомнительным, так как никто не принуждал работать в советской системе безопасности, и оперуполномоченные имели право уйти с работы, что Й. Клаассепп и сделал в декабре 1950 года.