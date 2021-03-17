Почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины? Рассказывает доцент Тартуского университета

У нас есть эндемические вирусы, и вы наверняка с ними сталкивались в детстве. Но они, видимо, проходят или незаметно, или мы не очень серьёзно болеем. Те же самые симптомы: поднимается температура, отсутствует настроение. Четыре вируса всегда с нами присутствуют. Но за последние 15 лет появилось ещё три вируса: Middle East Respiratory Syndrome, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. И в этих случаях уровень фатальности был гораздо выше. Особенно с MERS — от него умирали 34% заболевших людей. Нам повезло с SARS-CoV-2, у него всего лишь 3% фатальности, то есть если взять 100 человек, из этих людей 30 человек попадут в больницу, из этих 30 человек десять окажутся в интенсивной терапии, и из этих десяти три человека умрут.

Также люди спекулировали на том, что вирус сделан человеком при помощи генетических манипуляций, но и наши исследования, и исследования других специалистов позволяют нам говорить о том, что это не так. Мы встречаем подобные вирусы у животных, которые являются природным резервуаром, и они довольно-таки высоко энтомологичны.

Некоторые люди спекулировали на том, что вирус появился в Ухане в институте вирусологии, но мы знаем, что в этом институте есть лаборатория самого высокого, четвёртого уровня безопасности, где проводятся эксперименты с подобного типа вирусами, но эта лаборатория очень интенсивно контролируется не только китайцами, но и лабораториями из США, Канады, Франции. И мы знаем из новостей, что недавно Китай позволил экспертам из Всемирной организации здравоохранения посетить этот институт, и те пришли к выводу, что утечки из этой лаборатории быть не могло.

На самом ли деле SARS-CoV-2 это вирус, который сделал человек?

- Мы занимаемся инфлюэнцей и другими респираторными вирусами, в том числе SARS -ом, - говорит Кайнов. - Основываясь на собственных знаниях об эпидемиологии, могу сказать, что, когда у нас больше переболевших людей, чем активных, это говорит о том, что пандемия идёт на спад. В некоторых странах количество случаев было выше, например, в Швеции, Соединённых Штатах Америки: там переболел уже каждый двадцатый. В других странах, таких как Китай, очень мало людей переболело из-за жёстких условий карантина. Но на сегодняшний день количество активных случаев наиболее высоко, как вы знаете, в Эстонии , Чехии и нескольких других странах.

Это стандартная картина по всему миру. В некоторых странах эти цифры немного варьируются, конечно же. Все пандемические вирусы и потенциально пандемические вирусы возникли в мышках или летучих мышках, они там циркулируют, это их природный резервуар. Для того чтобы попасть к человеку, им нужно пройти через промежуточного хозяина, адаптироваться к его респираторным путям и только потом перепрыгнуть на человека. И мы считаем, вот что случилось с SARS-CoV-2: изначально хозяином была летучая мышь, а промежуточным хозяином являлись панголины. По этому поводу было уже опубликовано несколько статей.

Могут ли антитела на эндемические вирусы, на коронавирусы, которые у нас существуют, помочь нам справиться с SARS-CoV-2?

Выше я говорил, что антитела у нас действительно есть, и у некоторых из нас эти самые антитела узнают, помимо эндемических вирусов, и SARS-CoV-2. Возможно, что некоторые люди менее серьёзно или асимптомно переносят инфекцию SARS-CoV-2 в связи с тем, что у них есть антитела против других эндемических вирусов, которыми они переболели в детстве или будучи взрослыми.

Каковы шансы заболеть SARS-CoV-2 и умереть?

Недавние исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что возраст является наиболее серьёзным фактором риска. То есть, чем старше человек, тем больше у него шансов умереть. В основном умирают люди в возрасте 65 и старше. Этим людям нужно быть предельно аккуратными.

Если вы женщина, вам повезло больше, а если вы мужчина, меньше, потому что в возрасте 65+ умирает больше мужчин. С чем это связано? Это связано с экспрессией: у нас есть гены, которые экспрессируются в белки, и этих белков иммунного ответа у женщин немножко больше, чем у мужчин. Уровень экспрессии выше.

Недавно была статья в журнале Science, она показала взаимосвязь уровня экспрессии с иммунным ответом на коронавирус и предрасположенностью к смерти.

Помимо всего прочего есть мутации и в нашем геноме. Мы все разные, и эта разность обусловлена мутациями наших геномов. Геном — это набор книжек, в которые записаны инструкции о том, какой у нас цвет глаз, как мы говорим, как двигаемся и так далее. И эти ”буквы” иногда отличаются. И если есть ошибки, и какие-то эти ”буковки” поменяны в системах, которые ответственны за ответ на вирусную инфекцию, то это может привести к серьёзным осложнениям после инфекции или во время инфекции.

Интерфероновая система — это система первого ответа на вирусную инфекцию в нашем организме. Если предложения в наших ”книжках” записаны с ошибками, то мы, соответственно, плохо отвечаем на эти инфекции и иногда умираем.

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