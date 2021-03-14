Проигранная дуэль? Британские танки не ровня российским, говорят депутаты в Лондоне

Британские депутаты, составившие доклад о состоянии тяжелых вооружений под говорящим за себя названием "Устаревшие и уступающие по огневой силе", резко критикуют попытки правительства страны модернизировать свою боевую бронетехнику.

По мнению авторов доклада, возможная "артиллерийская дуэль" между британскими и российскими дивизионами "вероятнее всего, закончится определенной победой одной из сторон — и совсем не обязательно, что преимущество будет на стороне британской армии".

Летом прошлого года британская пресса писала, что вооруженные силы Великобритании могут и вовсе отказаться от танков, чтобы сосредоточиться на современном вооружении.

В 1990-е годы вооруженные силы Великобритании располагали около 1200 танков, но сегодня их число составляет только 227, сказано в документе. Там также утверждается, что британская бронетехника значительно устарела и "отстает от мощностей наших союзников и потенциальных противников". Одним из основных потенциальных противников британские депутаты называют Россию.

Уроки конфликта на Украине

По мнению авторов доклада, если в течение ближайших нескольких лет британским войскам придется вступить в конфликт с российскими силами, "они будут вынуждены бесславно сражаться при помощи устаревающих или даже окончательно устаревших бронемашин, большинство из которых были сделаны по меньшей мере 30 лет назад или больше".

Депутаты призывают министерство обороны срочно восполнить пробелы в британских артиллерийских подразделениях, противовоздушной обороне и возможностях по борьбе с беспилотниками. При этом они напоминают, что Россия в последние годы активно вкладывала средства в современные ракетные артиллерийские системы, которые определили ее быстрые победы в конфликте на Украине в 2014 году.

Россия всегда отрицала свое участие в войне на востоке Украины, однако украинские власти и представители западных стран утверждают, что Москва прямо и косвенно поддерживает сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.