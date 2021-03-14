"Хотя у меня была и экономическая специальность, на защиту диплома я снял фильм": кинорежиссер Олег Беседин рассказал о своей истории успеха(1)
Я работаю на одном месте с 1993 года, всю жизнь занимаюсь телевидением. Когда я учился в школе, то посещал кружок в Ласнамяэ (он, кстати, есть и сейчас), который возглавляет Игорь Глазистов, руководитель студии Meksvideo. У меня также было большое увлечение фотографией. Но тогда — это было совершенно другое, нежели сейчас. О видеокамере же мы даже и не мечтали, хотя сейчас она есть на смартфоне и помещается в ваш карман.
После окончания школы я поступил в Таллиннский технический университет на экономиста. Но еще учась в университете я начал снимать небольшие видеосюжеты, а закончил университет тем, что решил снять свою дипломную работу. Хотя у меня была и экономическая специальность, я на нее снял фильм, и защита у меня заключалась в том, что я вставлял кассету в магнитофон и по телевизору показывали, что я сделал. Плюс, конечно, у меня была и печатная работа, и я был готов к тем вопросам, которые мне задавали преподаватели.
С чего вы начинали свою профессиональную карьеру?
Еще учась в университете, я начал заниматься бизнесом: открыл фирму, которая занималась телевидением. В 1998 году мы переквалифицировались со строительства кабельных сетей на создание телеканалов. И первый канал, который я создал, был музыкальный молодежный телеканал МузТВ. Но мы занимались не только тем, что распространяли телеканал по Эстонии, Латвии и Литве. Я также снимал клипы для музыкантов и большое количество концертов. Плюс наша компания представляла очень большое количество российских артистов на территории Эстонии — то есть, мы занимались шоу-бизнесом.
В 2004 мы открыли телеканал TVN — для более старшего зрителя, 34-40 лет. Таким образом, эти два канала работали параллельно до 2012 года.
Что касается меня, то я все это время продолжал учиться — в 1998 году я поступил на телевизионную журналистику заочно. А очно проходил практику в Калининграде на телеканале ”Россия”. Затем в 2009 году мне предложили учиться на режиссера, потому что я уже к этому времени стал снимать кино. Закончил в 2014 году с красным дипломом Санкт-Перербургский университет кино и телевидения. На сегодняшний день у меня три образования, я возглавляю телеканал, работаю учителем в школе, преподаю в таллиннском линнамяэском лицее режиссуру — у меня три класса сейчас. Я учу ребят, как снимать и монтировать фильмы и делать фотографии. В 2015 году меня удостоили звания киноакадемика российской киноакадемии. Я снял уже, я думаю, порядка 40 различных фильмов: и игровых, и документальных, и молодежных. Сейчас в работе у меня 10 фильмов, прошлый год в этом плане тоже был удачным — я сделал 8 фильмов. 80 процентов съемок у меня проходят в Эстонии и 20 процентов — в других странах. Мне приходилось снимать и в США — я делал два фильма. Я 12 раз был в Африке, бывал в Норвегии, в Азии — то есть, почти весь земной шар объездил по своей работе. Сейчас снимаю не только фильмы, но и рекламу, и музыкальные клипы. Несмотря даже на то, что была пандемия, мы в прошлом году сняли три музыкальных клипа.
Как проходит ваш рабочий день?
Если говорить о рабочем дне, то у меня, что очень прикольно, ни один день не похож на предыдущий. То есть, каждый день — новое событие, новые встречи, съемки.
Из всех работ, которые вы сняли, вы можете назвать любимую?
У меня есть фильмы, которые были хорошо признаны людьми, и с ними объездил много стран. Один фильм, кстати, молодежный, он называется ”Ангел, дарующий жизнь”. Это — история 15-летней давности про девушку, которая училась в Kesklinna Vene Gümnaasium, в 6й школе. Однажды она ехала в школу, вышла из автобуса и вдруг, бах — хлопок, и пуля попадает ей в голову. Всего 15 лет назад было дело. Если вдуматься, то как может в наше время быть какая-то стрельба в центре Таллинна, прямо на улице Гонсиори? Можете себе это представить? А произошло следующее: жил пацан, на год ее старше — Дима Щербаков его зовут. И этот Дима Щербаков связался с плохой компанией, стал употреблять наркотики, влез в долги. И вот, старшие ребята говорят ему: мы тебе простим долго, но ты должен будешь напугать одного мужика. Это был чиновник, который следил за качеством ремонта школы и не подписывал акт о сдачи, так как строительная фирма сэкономила на утеплителе. И вот, этого наркомана попросили выстрелить в воздух и напугать чиновника, чтобы тот подписал бумаги. А пуля пролетела мимо чиновника, ударилась об стену и рикошетом попала в эту девушку. Ее сразу увезли в больницу, она еще какое-то время жила, находясь под капельницами. Но за год до этой истории девушка узнала о том, что возможна пересадка органов от человека к человеку, и сказала родителям: ”если что-то со мной случится, я бы тоже хотела быть для кого-то полезной”. Поэтому теперь, когда родители узнают, что ее никак не спасти, они принимают решение: отдать органы этой девушки другим людям.
Но этот фильм у меня не просто об этой девушке и не просто об этом наркомане — Щербакове, хоть эти истории и идут параллельно. В этом фильме есть очень глубокая мысль о том, что 16 лет — это очень мало: она не стала матерью, не испытала настоящей любви, не видела жизни, по сути, а уже — смерть. Поэтому спешите жить, ребята, у нас так мало времени. Жизнь человеческая — она как спичка, зажег — и сразу тухнет. Поэтому спешите делать какие-то дела, никто не знает, когда придет конец. Но с другой стороны, конца может и не быть — если вы оставите след на этой земле, то вы будете бессмертны в своих поступках и своем творчестве.
Разговор состоялся в рамках проекта ”Stories of hard workers through the eyes of youth”, организованного НКО Ласнаидея, молодежным центром Ласнамяэ совместно с Британским советом.