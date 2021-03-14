"Хотя у меня была и экономическая специальность, на защиту диплома я снял фильм": кинорежиссер Олег Беседин рассказал о своей истории успеха

Я работаю на одном месте с 1993 года, всю жизнь занимаюсь телевидением. Когда я учился в школе, то посещал кружок в Ласнамяэ (он, кстати, есть и сейчас), который возглавляет Игорь Глазистов, руководитель студии Meksvideo. У меня также было большое увлечение фотографией. Но тогда — это было совершенно другое, нежели сейчас. О видеокамере же мы даже и не мечтали, хотя сейчас она есть на смартфоне и помещается в ваш карман.

После окончания школы я поступил в Таллиннский технический университет на экономиста. Но еще учась в университете я начал снимать небольшие видеосюжеты, а закончил университет тем, что решил снять свою дипломную работу. Хотя у меня была и экономическая специальность, я на нее снял фильм, и защита у меня заключалась в том, что я вставлял кассету в магнитофон и по телевизору показывали, что я сделал. Плюс, конечно, у меня была и печатная работа, и я был готов к тем вопросам, которые мне задавали преподаватели.

С чего вы начинали свою профессиональную карьеру?

Еще учась в университете, я начал заниматься бизнесом: открыл фирму, которая занималась телевидением. В 1998 году мы переквалифицировались со строительства кабельных сетей на создание телеканалов. И первый канал, который я создал, был музыкальный молодежный телеканал МузТВ. Но мы занимались не только тем, что распространяли телеканал по Эстонии, Латвии и Литве. Я также снимал клипы для музыкантов и большое количество концертов. Плюс наша компания представляла очень большое количество российских артистов на территории Эстонии — то есть, мы занимались шоу-бизнесом.

В 2004 мы открыли телеканал TVN — для более старшего зрителя, 34-40 лет. Таким образом, эти два канала работали параллельно до 2012 года.