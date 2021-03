SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в девятый раз, через 8 минут 26 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.