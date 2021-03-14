"Нежелательный форум". В Москве на съезде муниципальных депутатов задержали 200 человек

Что это за форум?



Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта.

"Если вы готовы менять свой район к лучшему, создавать общественные инициативы, заниматься политикой — будем рады видеть вас в нашем проекте", — говорится на странице форума, целью которого заявлено "создание сильного сообщества депутатов со всей страны".

Аналогичные форумы муниципальных депутатов проходили в Москве и в другие годы, но значительного внимания со стороны полиции не привлекали.

Движение "Объединенные демократы" появилось в Петербурге в 2018 году. О его создании тогда объявили исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и политик Дмитрий Гудков. Платформа должна была помочь в продвижении кандидатов от демократических сил на муниципальных выборах в Петербурге.

С тех пор платформа разрослась — например, на сентябрьских выборах 2020 года "Объединенные демократы" продвигали кандидатов в Татарстане, а также Новгородской, Владимирской и Ивановской областях.





Что произошло в день открытия?

Как рассказал Би-би-си Андрей Пивоваров, еще в девять утра у гостиницы "Измайлово", в которой проходил форум, не было ни автозаков, ни полицейских. Но к половине одиннадцатого к зданию неожиданно подъехало полтора десятка спецмашин.

Внутри как раз началась первая сессия, которую модерировал журналист Тимур Олевский. В спикерах значились Пивоваров, публицист Владимир Кара-Мурза, депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Собравшиеся обсуждали, "могут ли перемены начаться с муниципального уровня". "Минут сорок проходило мероприятие, успели выступить я, Макс Резник, а во время выступления Ройзмана в зал вошли десятки полицейских, перекрыли все входы и выходы и объявили, что все задержаны", — рассказал Би-би-си Яшин.