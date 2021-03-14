СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции … 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — заявил представитель полиции.

Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.

Как пишет газета, полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".

Как отмечает издание, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в её отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.

Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.