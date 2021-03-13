В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице(1)
"Шесть человек скончались в результате продлившегося час сбоя подачи кислорода в больнице (города — ред.) Ас-Сальт", — приводит слова Обейдата агентство Petra.
Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне.
"Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", — подчеркнул он.
Позднее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне объявил об отставке министра здравоохранения королевства.
"Министр здравоохранения уволен", — заявил аль-Хасауне на пресс-конференции, которую транслировали иорданские телеканалы.
Кроме того, он добавил, что с поста снят директор больницы, в которой произошел инцидент.
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