Президент "Нымме Калью" в свете секс-скандала: единодушно осуждаем домогательства к детям

"Одному из наших многолетних и уважаемых тренеров выдвинуты подозрения, которые разом вызвали как недоумение, печаль и возмущение, так и вопросы", — передает RusERR слова главы "Нымме Калью".

"И независимо от объяснений тренера, которые он дал нам и собирается дать общественности, независимо от того, сколько длились отношения тренера и его воспитанницы и на чем основывались эти отношения. Ясно одно — близкие отношения с девушкой такого нежного возраста не могут быть приемлемы ни в коем виде", — добавил Техва.

"Нымме Калью" единодушно осуждает любое недостойное поведение по отношению к детям. Мы призываем всех сообщать о подобных случаях, чтобы у наших детей была безопасная среда для тренировок, развития и роста", — отметил Техва.

На этой неделе в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (27), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше.

Позже о домогательствах рассказала другая спортсменка.

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